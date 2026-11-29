Krzysztof Ibisz znów znalazł się w centrum zainteresowania, ale tym razem nie za sprawą nie tylko finału TzG, ale i "występu" na ściance. Prezenter pojawił się na ściance w towarzystwie dwóch wyjątkowo bliskich mu osób. U jego boku stanęli pierwsza żona, Anna Zejdler, oraz ich dorosły syn Maksymilian. Takie rodzinne obrazki w show-biznesie wciąż należą do rzadkości!

Za kulisami "Tańca z Gwiazdami"

Do nietypowego spotkania doszło za kulisami "Tańca z Gwiazdami". Podczas półfinałowego, dziewiątego odcinka 18. edycji programu Krzysztof Ibisz mógł liczyć na wyjątkowe wsparcie. Na widowni pojawili się Anna Zejdler i ich 26-letni syn Maksymilian. Prezenter, jego była żona i syn zapozowali również razem przed obiektywem. Pod tekstem zobaczysz filmik z momentu, jak razem pozowali!

Ibisz nie krył radości z wizyty bliskich. 3 maja 2026 roku opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia i napisał:

Podczas dzisiejszego odcinka Tańca z Gwiazdami towarzyszą mi bardzo ważni goście. Cieszę się, że jesteście!

Historia Krzysztofa Ibisza i Anna Zejdler

Historia Krzysztofa Ibisza i Anny Zejdler to lata 90. Ich ślub odbył się 5 września 1998 roku, a małżeństwo przetrwało 6 lat. Po rozwodzie potrafili zachować dobre relacje, a łączącym ich ogniwem pozostał syn Maksymilian.

Anna Zejdler pojawiła się nawet na trzecim ślubie Ibisza, który w 2021 roku poślubił Joannę Kudzbalską.

Sama Zejdler mówiła zresztą otwarcie o swoich uczuciach wobec prezentera. W rozmowie z Jastrząb Post wyznała:

Mojemu byłemu mężowi zawsze życzę, życzyłam i będę życzyła dobrze, bo jest ojcem mojego syna i nie ma we mnie żadnych negatywnych emocji. Cieszę się, że ułożył sobie życie, cieszę się, że jest szczęśliwy

Maksymilian Zejdler poszedł w ślady ojca

26-letni Maksymilian jest najstarszym dzieckiem Krzysztofa Ibisza. Maks skończył studia aktorskie w Akademii Sztuk Teatralnych, a rodzice wspólnie pojawili się na widowni podczas spektaklu dyplomowego syna.

Po wydarzeniu Ibisz i Zejdler pisali:

Dzisiaj był dzień pełen wzruszeń. Maksymilian zagrał w spektaklu dyplomowym w reżyserii Aleksandry Popławskiej, kończąc tym samym studia w Akademii Sztuk Teatralnych. Duma, radość i wdzięczność

Na finał "Tańca z Gwiazdami" Anna Zejdler zabrała również córkę Milenę, owoc miłości z wieloletnim partnerem, przyrodnią siostrę Maksymiliana. Cała czwórka prezentuje się przepięknie!

Krzysztof Ibisz ma obecnie czworo dzieci. Oprócz Maksymiliana wychowuje: Vincenta z drugiego małżeństwa z Anną Nowak-Ibisz oraz Borysa i Helenę ze związku z obecną żoną Joanną Kudzbalską.

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