"Rolnik szuka żony" i ważna zmiana godziny emisji. Finał wcześniej niż zwykle

Przez ostatnie tygodnie nowe odcinki "Rolnik szuka żony" można było oglądać w TVP1 w niedziele o godz. 21:25. W dniu finału obowiązuje jednak inna pora emisji. Ostatni odcinek 13. edycji rozpocznie się w niedzielę 29 listopada już o godz. 20:25.

O zmianie poinformowała sama produkcja w mediach społecznościowych. Widzowie zostali poproszeni, by tym razem włączyli telewizory godzinę wcześniej.

Co wydarzy się w finale "Rolnik szuka żony"?

Na finałowy odcinek czeka wielu fanów programu. Marta Manowska ponownie spotka się z uczestnikami 13. edycji "Rolnik szuka żony", którzy opowiedzą, co wydarzyło się w ich życiu po zakończeniu nagrań. Od ostatniego spotkania minęły dwa miesiące. To właśnie teraz widzowie dowiedzą się, które relacje przetrwały poza kamerami.

W tej edycji o miłość starali się Justyna, Wiktor, Karol, Łukasz i Mariusz. Widzowie z uwagą śledzili między innymi rozwijającą się relację Wiktora i Małgosi, związek Karola i Julii oraz znajomość Mariusza i Eweliny. Nie brakowało też trudnych momentów, szczególnie w relacji Łukasza i Agnieszki.

Finał "Rolnik szuka żony" będzie można obejrzeć w niedzielę 29 listopada o godz. 20:25 na antenie TVP1 oraz w serwisie TVP VOD. Warto zapamiętać tę godzinę, żeby nie przegapić najważniejszych odpowiedzi na pytania, które towarzyszyły widzom przez cały sezon. Komu udało się stworzyć trwały związek, a czyja znajomość już się zakończyła? Produkcja ujawniła, że w 12. odcinku dowiemy się o pierścionku zaręczynowym…, ale kto go otrzyma? Szokiem będzie również nieodinstalowana aplikacja randkowa, przez którą Justyna przekreśliła od razu szanse jednego kandydata, który przyjechał do niej na gospodarstwo… O kim mowa? Przekonamy się już o 20:25.

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