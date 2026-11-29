Marta Wiśniewska w szpitalu. Mandaryna miała przejść badania przed finałem

W sobotę portal "Fakt" poinformował o problemach zdrowotnych Mandaryny, powołując się na swojego informatora. Marta Wiśniewska miała nabawić się kontuzji podczas przygotowań do finałowego odcinka, w związku z czym udała się do szpitala na badania obrazowe. Według źródła serwisu przyczyną dolegliwości w okolicach żeber ma być przeciążenie wywołane treningami.

Stan uczestniczki ma wymagać przyjmowania silnych środków przeciwbólowych, a z relacji informatora wynika, że podczas prób wspomaga się specjalnym pasem podtrzymującym przeciążone żebra. Pomimo tych problemów Mandaryna nie planuje jednak wycofać się z udziału w ostatnim odcinku.

Jak podaje źródło "Faktu", tancerce bardzo zależy na tym, aby zatańczyć na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami", choć informator miał zauważyć, że na jej twarzy widać ból. Jak dotąd sama Mandaryna nie wydała żadnego oficjalnego komunikatu potwierdzającego te informacje.

29

Mandaryna i pozostali uczestnicy w finale. Kto wystąpi w niedzielnym odcinku?

Decydujące starcie o zwycięstwo w tej edycji odbędzie się w niedzielę, 29 listopada, kiedy to uczestnicy zaprezentują ostatnie choreografie, a widzowie wybiorą najlepszą parę. Szansę na zdobycie Kryształowej Kuli mają czworo finalistów: Mandaryna, aktorki Helena Englert i Izabela Kuna oraz influencer Dominik Rupiński.

Wiadomości o urazie tancerki zbiegły się w czasie z ostatnim etapem wielotygodniowych przygotowań, w którym finałowe układy wymagają od gwiazd dużego wysiłku. Kluczowe pozostaje teraz pytanie, czy zdrowie pozwoli Marcie "Mandarynie" Wiśniewskiej zaprezentować się przed publicznością oraz widzami Polsatu w decydującym odcinku.

Sonda Czy lubisz Taniec z Gwiazdami? TAK NIE NIE MAM ZDANIA