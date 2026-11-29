Na pierwszy rzut oka nic nie zdradzało jego prawdziwej natury. Spokojny, pracowity, o aparycji bibliotekarza. Tak znajomi opisywali Mariusza B., byłego ministranta z warszawskiej Woli. Jednak za tą fasadą krył się człowiek, którego biegły psychiatra określił jako „pewnego siebie, inteligentnego, potrafiącego narzucać innym swoją wolę”. Mężczyzna miał tendencję do przedstawiania siebie w wyjątkowo pozytywnym świetle, jednocześnie ukrywając swoje wady i mroczne skłonności.

Jest pewny siebie, ma wysoki iloraz inteligencji (IQ 117). Potrafi narzucać innym swoją wolę. Własną osobę przedstawia w nadmiernie pozytywnym świetle, ma tendencję do ukrywania własnych wad − napisał w opinii na temat Mariusza B. biegły psychiatra.

Patologiczne relacje i początki zbrodni

Tę zdolność do manipulacji wykorzystywał nie tylko w relacjach z bliskimi, ale także w zbrodniach, w których pomagał mu podporządkowany i niedojrzały psychicznie kuzyn, Krzysztof R. Był to wspólnik idealny. Uległy, zapatrzony w Mariusza i gotów do bezkrytycznego posłuszeństwa. Według biegłych mężczyzna był niedojrzały psychicznie, miał niską samoocenę.

Historia swój początek ma w latach 90. w kościele św. Wojciecha na Woli. To tam nastoletni Mariusz B. poznał księdza Piotra S., z którym nawiązał intymną relację. Tam też spotkał małżeństwo D. − Zbigniewa i Małgorzatę. Wkrótce przyjacielska znajomość przerodziła się w perwersyjny trójkąt miłosny, w którym nastolatek sypiał z obojgiem małżonków. Wszystko działo się na oczach ich dorastającej córki, Oli.

Z akt sprawy wynika, że początkowo dziewczyna traktowała Mariusza jak starszego brata, jednak z czasem jego rola w rodzinie stawała się coraz bardziej dominująca i toksyczna. W jednym z listów do przyjaciółki napisała o nim zdanie, które mrozi krew w żyłach: „Był moim najlepszym przyjacielem, a stał się wrogiem”. Ta zmiana zwiastowała nadchodzącą tragedię.

Seria brutalnych morderstw i zaginione ciała

Gdy patologiczne relacje zaczęły wymykać się spod kontroli, Mariusz B. postanowił „uporządkować” swoje życie w najbardziej brutalny sposób. W 2006 roku, na działce w Pułtusku, zamordował swojego byłego kochanka Zbigniewa D. i jego córkę Olę. Mężczyznę zmusił wcześniej do podpisania polisy na życie. Oboje udusił, a ich ciał do dziś nie odnaleziono.

Rok później jego ofiarą padł Henryk S., nauczyciel tańca, z którym na lekcje uczęszczała jego partnerka Małgorzata. Opętany chorobliwą zazdrością, Mariusz B. porwał mężczyznę, wywiózł pod Mławę i tam go udusił. W 2008 roku dopełnił dzieła zniszczenia, mordując w akcie zemsty księdza Piotra S., z którym łączyła go burzliwa relacja z czasów młodości. Ciała obu mężczyzn również zniknęły bez śladu.

Podczas śledztwa Mariusz B. został poddany badaniu wariografem. Choć był pewny siebie, maszyna zarejestrowała niekontrolowane reakcje jego organizmu.

Mariusz B. w znacznym stopniu zakłócał przebieg rejestrowanych czynności badawczych poprzez manipulowanie oddechem − zapisał biegły w dokumencie

Mimo jego wysiłków, urządzenie zanotowało skoki ciśnienia, gdy padły kluczowe pytania. Organizm zdradził go, gdy usłyszał słowo „uduszony” w kontekście śmierci księdza Piotra S.

Kolejne nerwowe reakcje pojawiły się przy słowach „w samochodzie”, „w lesie” i „na cmentarzu”, sugerując możliwe miejsce zbrodni. Co najważniejsze, badanie wskazało, że zwłoki zostały „zakopane”. Tę tezę zdawał się potwierdzać dowód znaleziony w samochodzie Mariusza B. − szpadel zabrudzony ziemią. Mimo to śledczy, przeczesując lasy w okolicach Pułtuska, Mławy i nadleśnictw Popławy oraz Grabowiec, nigdy nie trafili na żaden ślad.

Wyrok dożywocia

Ostatecznie, na podstawie mocnych dowodów poszlakowych, w tym billingów telefonicznych i śladów zapachowych, sąd skazał Mariusza B. na karę dożywotniego pozbawienia wolności. O warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się najwcześniej po 40 latach, gdy skończy 73 lata. Podczas ogłaszania wyroku na jego twarzy nie drgnął nawet mięsień, a w stronę sędziów i fotoreporterów posyłał ironiczny uśmiech.

Wyrok nie przyniósł jednak ukojenia rodzinom ofiar. Morderca nigdy nie wyjawił, co stało się z ciałami.

Chciałam go zapytać, co zrobił z Olą. Chciałam, by powiedział mi, gdzie jest zakopane ciało mojej wnuczki − mówiła po ogłoszeniu wyroku matka Zbigniewa D.

Jego kuzyn, który miał pomagać w zacieraniu śladów, zaprzeczał natomiast, by uczestniczył w zabójstwach lub ukrywaniu zwłok. Po latach wciąż pozostaje więc pytanie: gdzie są ciała czterech osób?

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