Mike Love zmarł w sobotę 28 listopada 2026 roku, w wieku 85 lat. Rzecznik muzyka przekazał, że był wtedy otoczony rodziną. Artysta pozostawał jedynym współzałożycielem The Beach Boys, który nadal koncertował z grupą.

Od rodzinnego zespołu do światowych przebojów

Michael Edward Love urodził się 15 marca 1941 roku w Los Angeles, a piosenki pisał już jako dziecko. W 1961 roku założył The Beach Boys z kuzynami Brianem, Dennisem i Carlem Wilsonami oraz ich przyjacielem Alem Jardine’em. Jako baryton i faktyczny frontman śpiewał w takich przebojach jak "Surfin’ U.S.A." i "Kokomo". Do wczesnych sukcesów grupy należały też "Surfin’ Safari", "Surfer Girl" i "Be True to Your School".

Po serii przebojowych singli zespół mocniej postawił na albumy. W 1965 roku ukazał się "The Beach Boys Today!", a rok później "Pet Sounds" z utworami "Sloop John B", "Wouldn’t It Be Nice" i "God Only Knows". W latach 70., gdy spadła sprzedaż nagrań, muzycy skupili się bardziej na trasach i własnych projektach. Love prowadził przez krótki czas grupę Celebration, w 1981 roku wydał solowy album "Looking Back With Love" i zaangażował się w Medytację Transcendentalną pod kierunkiem Maharishiego Mahesha Yogiego.

Spór z Brianem Wilsonem i wspólny powrót

Historia grupy przyniosła też bolesne straty. Dennis Wilson zmarł w 1983 roku w wieku 39 lat, a Carl Wilson w 1998 roku w wieku 51 lat. Brian Wilson zmagał się z uzależnieniem i problemami zdrowia psychicznego. Po śmierci Carla z zespołu odszedł Jardine.

Relacje Love’a z Brianem bywały burzliwe. Podczas przyjęcia The Beach Boys do Rock & Roll Hall of Fame w 1988 roku Love przerwał przemówienie kuzyna. W 1992 roku pozwał go w związku z treścią jego pamiętnika z 1991 roku; sprawa zakończyła się ugodą na 1,5 miliona dolarów. W drugiej sprawie domagał się uznania współautorstwa 79 piosenek. W 1994 roku ława przysięgłych przyznała mu współautorstwo i tantiemy do 35 utworów oraz 13 milionów dolarów.

Muzycy wrócili jednak do wspólnej pracy. W 2012 roku Love, Brian Wilson, Jardine, Bruce Johnston i David Marks nagrali album "That’s Why God Made the Radio" i wyruszyli w trasę z okazji 50-lecia zespołu. Po śmierci Briana w 2025 roku, w wieku 82 lat, Love poświęcił mu wpis, w którym wspominał ich rodzinne spory i muzyczną więź.

Ostatnie lata i rodzina muzyka

W 2016 roku Love wydał wspomnienia "Good Vibrations". Nagrywał też kolejne solowe albumy, cztery w ostatnich latach działalności, i występował na wydarzeniach związanych ze swoim wieloletnim przyjacielem, prezydentem Donaldem Trumpem.

Muzyk pozostawił żonę Jacquelyne Piesen, którą poślubił w 1994 roku, oraz ośmioro dzieci: Melindę, Teresę, Hayleigh, Christiana, Summer, Mike’a Jr., Briana i Ambhę. Było to jego szóste małżeństwo. Wcześniej był żonaty z Francis Emily St. Martin, Suzanne Belcher, Tamarą Fitch, Sue Oliver i Catherine Lindą Martinez.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI