Znamy finalistów "The Voice of Poland"!

Emocje po półfinale 17. edycji "The Voice of Poland" wciąż nie opadły! Za nami wieczór pełen zaciętej rywalizacji i trudnych decyzji, po którym poznaliśmy piątkę wokalistów, którzy już za tydzień powalczą o tytuł najlepszego głosu w Polsce. Do wielkiego finału awansowali: Amelia Mitoraj, Jarek Weber, Axel Feige, Anna Nguyen i Kinga Wylęgły.

Ostateczna rozgrywka rozstrzygnie się już w najbliższą sobotę, a na swojego faworyta można głosować przez cały tydzień. Dla pięciorga uczestników to koniec przygody z programem. Z marzeniami o zwycięstwie musieli pożegnać się Kuba Adamus, Pamela Matyska, Ula Kozielska, Zosia Kosińska i Sandra Rusin.

Zacięta walka w drużynie Michała Szpaka

Rywalizację w półfinale otworzyła drużyna Michała Szpaka, który razem ze swoimi podopiecznymi, Amelią Mitoraj i Kubą Adamusem, wykonał utwór Bruno Marsa "Risk It All". Po solowych występach, które zachwyciły trenerów, nadszedł czas na kluczową decyzję. Michał Szpak przyznał 60 punktów Amelii, a 40 Kubie.

Po zsumowaniu punktów od trenera z głosami widzów wysłanymi SMS-owo stało się jasne, że to właśnie Amelia Mitoraj zdobyła bilet do wielkiego finału i będzie reprezentować w nim swojego mentora.

Edyta Bartosiewicz postawiła na Jarka Webera

Następnie na scenie pojawili się uczestnicy z ekipy Edyty Bartosiewicz. Trenerka wraz z Pamelą Matyską i Jarkiem Weberem zaśpiewała przebój "Bitter Sweet Symphony" w wersji Yungblud. Gdy przyszło do oceniania solowych wykonań, Bartosiewicz nieznacznie faworyzowała Jarka, przyznając mu 55 punktów, podczas gdy Pamela otrzymała ich 45.

Decyzja widzów potwierdziła ten werdykt. Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że to Jarek Weber awansował do finałowego odcinka programu.

Powrót z "Comeback Stage" i awans do finału

W drużynie Ani Karwan zmierzyli się Ula Kozielska i Axel Feige, którzy swoją szansę na półfinał dostali dzięki formatowi "The Voice Comeback Stage Powered by Orange". Wspólnie z trenerką wykonali hit "Nothing Breaks Like a Heart" Marka Ronsona i Miley Cyrus. W solowej rywalizacji to Axel bardziej przekonał do siebie Karwan, która przyznała mu 55 punktów, zostawiając Uli 45.

Głosowanie widzów przypieczętowało jego sukces i to właśnie Axel Feige zameldował się w wielkim finale, udowadniając, że druga szansa może okazać się przepustką do zwycięstwa.

Tomson i Baron nie mieli wątpliwości

Kolejne emocje czekały na widzów w drużynie Tomsona i Barona, gdzie o finał walczyły Anna Nguyen i Zosia Kosińska. Trenerzy razem z uczestniczkami wykonali utwór "Freedom" ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Django". Po występach solowych prowadzący byli niemal jednomyślni. Ania Nguyen otrzymała od nich aż 66 punktów, a Zosia zaledwie 34. Głosy widzów tylko potwierdziły ten wybór, dając Ani pewny awans.

Kiedy wielki finał "The Voice of Poland"?

Na sam koniec na scenie pojawili się podopieczni Kuby Badacha. Trener zaśpiewał z Kingą Wylęgły i Sandrą Rusin piosenkę "Asleep Talking" Magnusa Farrella. W ostatecznym starciu Badach przyznał 55 punktów Kindze, a 45 Sandrze. Głosy widzów dopełniły formalności i to właśnie Kinga Wylęgły została ostatnią finalistką tej edycji.

Głosowanie SMS-owe na zwycięzcę rozpoczęło się tuż po zakończeniu półfinału i potrwa aż do finałowego rozstrzygnięcia. Wielki finał 17. edycji "The Voice of Poland" odbędzie się już w najbliższą sobotę, 5 grudnia, o godz. 20:30 w TVP2.

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