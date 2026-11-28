Telewizje walczą o uznanie widzów podczas Sylwestra
Zarówno Polsat jak i TVP planują największą imprezę w Polsce. Edyta Górniak będzie gwiazdą stacji Edwarda Miszczaka. Michał Wiśniewski z Mandaryną sugerują, że również wystąpią we Wrocławiu. TVP już poczyniło większe starania. W Katowicach usłyszymy takie gwiazdy jak:
- Maryla Rodowicz,
- Piersi,
- Doda,
- Justyna Steczkowska,
- Wanda i Banda.
Jak zaznacza TVP, to nie koniec wielkich ogłoszeń.
Światowa gwiazda w Katowicach!
Wcześniej Tomasz Sygut dyrektor generalny spółki Telewizja Polska opublikował tajemniczy wpis w mediach społecznościowych. Wywołał on ogromną falę spekulacji w mediach.
Zawsze uważałem, że największym kapitałem człowieka są ludzie, których spotyka się na swojej drodze. I na których można liczyć. Bez wielu z was nie byłoby mnie tu, gdzie dzisiaj jestem. Dziękuję. Za waszą obecność i piękne urodzinowe życzenia. Utwór poniżej jest o Aniołach... . Ps. Oglądamy "The Voice w sobotę" - napisał Sygut.
Jedna ze znajomych ubolewała, że ominął ją tegoroczny koncert. Sygut na to odpisał dosyć sugestywnie.
A może jednak nie ominął".
Fani szybko zaczęli sugerować się jeszcze mocniej tajemniczym wpisem Telewizji Publicznej w mediach społecznościowych
Ogłoszenie gwiazdy wieczoru „Sylwestra z Dwójką” już w najbliższym odcinku „The Voice of Poland”! - napisało TVP.
Teraz jest już pewne, że gwiazda brytyjskiej muzyki zachwyci nas podczas sylwestra w Katowicach! Będziecie oglądać Sylwestra z Robbie'm Williamsem w TVP?
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