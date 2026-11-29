Tilda Swinton postawiła na dżinsowy komplet

Tilda Swinton pojawiła się przed warszawskim Kinem Tęcza w jasnoniebieskim dżinsowym komplecie. Aktorka wybrała krótką, rozpinaną kurtkę z kieszeniami na piersi oraz dopasowane do niej spodnie z wysokim stanem i szerokimi nogawkami. Pod okryciem miała ciemny top. Kiedy unosiła ręce, spod krótkiej kurtki można było dostrzec fragment odsłoniętego brzucha. Całość tworzyła swobodny, nieco nonszalancki zestaw, który bardziej kojarzy się z cieplejszą porą roku niż z końcówką listopada.

Co ciekawe, gwiazda nie zdecydowała się na gruby płaszcz ani zimową kurtkę, choć wieczorem w Warszawie było już chłodno. Stylizacja Swinton prezentowała się wyjątkowo lekko. Aktorka postawiła na dodatki, które nie tylko uzupełniały dżinsowy komplet, ale też przyciągały wzrok.

Zagraniczna gwiazda wybrała szal i rękawiczki za kilka tysięcy złotych

Najbardziej wyróżniał się długi szal w kremowo-czarnej kolorystyce, ozdobiony charakterystycznym logo domu mody Chanel. Tilda Swinton owinęła nim szyję, a podczas spotkania przed kinem kilkukrotnie poprawiała go, układając materiał wokół ramion. Do szala dobrała długie, dwukolorowe rękawiczki, które dobrze komponowały się z jasnym denimem. To właśnie te dodatki nadały całej stylizacji bardziej eleganckiego charakteru.

Nie są to jednak przypadkowe akcesoria. Cena rękawiczek wynosi 775 dolarów, czyli ponad 3 tys. zł. Dokładnej wartości szala nie znamy, dlatego nie można podać ceny całego zestawu co do złotówki. Szacunkowo oba kaszmirowe dodatki mogą być warte około 7–10 tys. zł. W ten sposób nawet dość prosty, dżinsowy strój zyskał luksusowy akcent.

Tilda Swinton przyjechała czarnym mercedesem

Fotoreporterzy uwiecznili także przyjazd aktorki pod odrestaurowane kino. Tilda Swinton wysiadła z czarnego vana marki Mercedes-Benz, a następnie zatrzymała się przed wejściem, gdzie rozmawiała z osobami z obsługi i ochrony. Na zdjęciach widać, jak poprawia szal i przygotowuje się do wejścia do budynku. Uwagę zwracała również jej charakterystyczna, krótka blond fryzura. Aktorka postawiła na naturalny wygląd i bardzo oszczędny makijaż.

Wizyta Tildy Swinton w Warszawie jest częścią jej udziału w wydarzeniach towarzyszących wystawie "Ongoing" w Instytucie Przemysłów Kreatywnych. W programie znalazły się między innymi improwizowane performanse "Bliss #2" w kinie Wisła, dedykowane pamięci reżysera Dereka Jarmana, a także spotkania z polskimi twórcami.

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