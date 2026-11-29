"Ksiądz z osiedla" ukarany przez przełożonych. Jest oficjalny komunikat

W sobotę 28 listopada Polska Prowincja Salwatorianów opublikowała oświadczenie dotyczące ks. Rafała Główczyńskiego. Przełożeni poinformowali, że dzień wcześniej na duchownego została nałożona kara suspensy. Oznacza to, że nie może on obecnie sprawować sakramentów i sakramentaliów, w tym odprawiać mszy świętych. Zakaz obejmuje również noszenie stroju zakonnego i duchownego.

To nie koniec ograniczeń. Salwatorianie wystąpili także do ordynariusza wrocławskiego z prośbą o cofnięcie księdzu upoważnienia do spowiadania i głoszenia Słowa Bożego. Dodatkowo duchowny otrzymał zakaz publikowania w internecie zdjęć, na których występuje w stroju zakonnym lub duchownym.

W komunikacie wyjaśniono, że 19 listopada ks. Główczyński został objęty zakazem działalności medialnej, w tym publikowania treści w mediach społecznościowych. Nie mógł również organizować ani uczestniczyć w zbiórkach pieniędzy oraz angażować się w działalność lokali i ośrodków o charakterze świeckim. Zdaniem przełożonych nie zastosował się jednak do tych decyzji. Jako bezpośredni powód nałożenia suspensy wskazali kolejny wpis duchownego z 27 listopada, w którym opisał spotkanie z zarządem prowincji.

Salwatorianie poinformowali również o natychmiastowym wydaleniu księdza z domu zakonnego w Trzebnicy. Nie może on zamieszkać także w żadnym innym domu zgromadzenia. Przełożeni zaznaczyli jednak, że podjęte decyzje nie są ostateczne. Ks. Główczyński nadal ma możliwość powrotu do wspólnoty zakonnej i pełnienia posługi kapłańskiej.

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Na decyzję przełożonych zareagował sam zainteresowany. W mediach społecznościowych opublikował emocjonalny wpis, w którym przedstawił swoją wersję wydarzeń. Twierdzi, że poświęcił Bogu i zgromadzeniu najlepsze lata życia, a teraz został zmuszony do opuszczenia domu zakonnego w ciągu 24 godzin.

Opisał również, jak wyglądały wcześniejsze tygodnie. Według jego relacji 5 listopada otrzymał pismo zawierające zakaz działalności medialnej, publikowania korespondencji i organizowania akcji charytatywnych. Twierdzi, że później nie miał możliwości swobodnego wyjaśnienia sytuacji, ponieważ przełożeni nie odpowiadali na jego wiadomości i nie odbierali telefonów.

Duchowny przekonuje, że zdecydował się zabrać głos publicznie, ponieważ chciał bronić swojego dobrego imienia. Jak twierdzi, po opublikowaniu wpisu 19 listopada otrzymał upomnienie kanoniczne i kolejne ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach. Następnie, po kolejnej publikacji w mediach społecznościowych, zapadła decyzja o nałożeniu suspensy.

Ks. Główczyński nie ukrywa, że zamierza walczyć o zmianę tej decyzji. Zapowiedział odwołanie do Rzymu i podkreślił, że nadal chce być księdzem.

Zostałem księdzem dla Boga, a nie dla prowincjała i jego ekipy. Będę się odwoływał do Rzymu, bo kocham Kościół, kocham być księdzem, kocham moje Zgromadzenie! - napisał.

Na razie duchowny nie może odprawiać mszy ani spowiadać. Jak sam zaznaczył, wciąż uważa się za księdza i prosi obserwatorów o modlitwę. Poinformował też, że jedzie do domu rodziców, a po drodze planuje odwiedzić mamę Maryję w Częstochowie.

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