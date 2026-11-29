Marta Chodorowska, aktorka znana z serialu "Ranczo", publicznie skrytykowała premiera Donalda Tuska za wykorzystanie wizerunku przestraszonych dzieci w nagraniu politycznym.

Aktorka zarzuciła premierowi przekroczenie granic etyki i smaku, wskazując na problem publikowania wizerunków dzieci w internecie oraz ich instrumentalne wykorzystywanie w walce politycznej.

Chodorowska wyraziła swoje oburzenie na Instagramie, sugerując, że premier ma "złych doradców od PR" i że taka forma komunikacji jest niestosowna.

Marta Chodorowska, której ogromną popularność przyniosła rola Klaudii Kozioł w kultowym serialu "Ranczo", zareagowała na film, który pojawił się na profilach Donalda Tuska. Premier postanowił w nim uderzyć w Karola Nawrockiego, nawiązując do jego weta w sprawie zmian w progach podatkowych.

Szef rządu porównał oponenta do Grincha – postaci nienawidzącej świąt Bożego Narodzenia. "Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki" – głosił napis pod nagraniem. To jednak nie polityczny prztyczek wywołał burzę, a forma materiału.

Poszło o przerażone dzieci

W wideo premiera wykorzystano popularne w sieci nagrania, na których dorośli straszą małe dzieci osobą przebraną za Grincha. Na filmach widać panikę i łzy maluchów, co dla Marty Chodorowskiej okazało się przekroczeniem granicy smaku i etyki. Aktorka, jak informuje serwis jastrzabpost.pl, nie tylko zostawiła dosadny komentarz pod samym filmem szefa rządu, ale opublikowała również na swoim Instagramie pełen emocji wpis.

"Jak Panu nie wstyd. Tyle się mówi o niepublikowaniu wizerunków dzieci w Internecie, wykorzystywaniu prywatności dziecka w sieci, prawie do intymności i rozporządzaniu swoim wizerunkiem, czekamy na regulacje w tej sprawie... a Pan wrzuca okropne, nibyzabawne (chociaż mnie to nie śmieszy) nagrania niemądrych rodziców, którzy straszą swoje dzieci i jeszcze to puszczają w eter" – napisała Chodorowska.

Aktorka miażdży doradców premiera

Artystka zwróciła uwagę na temat ochrony prywatności najmłodszych w sieci (tzw. sharentingu) oraz straszenia maluchów dla zasięgów. Chodorowska nie ukrywała, że instrumentalne wykorzystywanie cudzych, wystraszonych dzieci do walki na szczytach władzy jest dla niej przekroczeniem elementarnych granic.

Gwiazda "Rancza" nie szczędziła też krytyki osobom, które odpowiadają za wizerunek Donalda Tuska w sieci.

"Oj, złych ma pan doradców od PR... nie tędy droga..." – skwitowała aktorka.

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