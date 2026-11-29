Premiera filmu na podstawie książki Kornela Makuszyńskiego odbyła się 12 listopada 1962 roku. W filmie w rolach głównych, jako Jacek i Placek, wystąpili 13-letni bliźniacy Jarosława i Lech Kaczyńscy. Do filmu trafili dzięki wujkowi Stanisławowi Miedzy-Tomaszewskiemu, który złożył ich kandydatury na casting. Chłopcy zrobili najlepsze wrażenie i zostali aktorami.

Bracia Kaczyńscy wspominali grę w filmie dla dzieci

Po latach byli pytani o film przez dziennikarzy. W książce "Alfabet braci Kaczyńskich" Piotra Zaremby i Michała Karnowskiego z 2006 roku, opowiadali o tym, jak zapamiętali pracę na planie filmowym. Wiele się wtedy działo, a nastoletni bracia robili różne żarty całej ekipie. Lech Kaczyński opowiadał:

Jarek odpalił kiedyś w hotelu świecę dymną. Dał ją nam Grocholski (producent filmowy), przekomiczny, trochę dziecinny człowiek, który bardzo nas lubił. A może to Jarek sam porwał świece z planu? Nie pamiętam. Grocholski nas zresztą uratował. Bo jak zaczęło się dymić w łazience, zaraz po niego pobiegłem i on to zdusił. Musieliśmy oddymiać apartament przez wiele godzin - wspominał.

Co ciekawe obaj chłopcy mieli w filmie podłożone głosy, tak więc oglądając produkcję nie usłyszymy w niej prawdziwych głosów młodych braci Kaczyńskich. Lech Kaczyński grał Jacka, a rola ta była dubbingowana przez aktorkę Marię Janecką, która prywatnie była żoną kompozytora Jerzego Wasowskiego. Natomiast Placka, w którego rolę wcielał się Jarosław Kaczyński dubbingowała Danuta Mancewicz, aktorka, która wiele lat później pojawiał się w "M jak miłość". W serialu grała babcię Bogusia, kolegi Kingi Zduńskiej (granego przez Marka Kaliszuka).

O czym jest film "O dwóch takich, co ukradli księżyc"?

Akcja filmu rozpoczyna się we wsi Zapiecek. Przychodzą w niej na świat bliźniacy - Jacek i Placek. . Niesforni braciszkowie wciąż płatają spokojnym mieszkańcom wsi złośliwe figle. Są żarłoczni, a przy tym leniwi. Za najokropniejszą rzecz pod słońcem uważają pracę. Gotowi są na wszystko, byle tylko nigdy nic nie robić. Pewnego dnia wpadają na pomysł, by ukraść księżyc, a następnie go sprzedać.