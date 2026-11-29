Wielki remont połowy budynku bliźniaka na warszawskim Żoliborzu, zakończył się jesienią. W związku z tym Jarosław Kaczyński mógł w końcu opuścić gościnny dom swego ciotecznego brata, Jana Marii Tomaszewskiego, do którego wprowadził się pod koniec zeszłego roku.

Teraz budynek po stronie sąsiadów prezesa wygląda jak z obrazka! Pięknie odnowiona kostka z PRL nabrała nowego blasku, wygląda nowocześni i trzeba przyznać, że bardzo się wyróżnia na plus. Wraz z metamorfozą budynku skończył się i remont. Wiercenie, stukanie i wszelkie inne prace to już przeszłość. Nowi mieszkańcy mogą cieszyć się nowym mieszkaniem i sąsiedztwem prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

W rozmowie z "Super Expressem" nowy sąsiad polityka pan Andrzej mówi wprost, że dobrze mu się sąsiaduje z prezesem:

Choć do tej pory nasza komunikacja odbywała się przez jego mecenasa, to musimy podkreślić, że dotychczasowa współpraca dobrosąsiedzka jest naprawdę bardzo pozytywna – konstruktywna i bardzo ludzka. Przy okazji naszego remontu większość kwestii udawało nam się dogadywać bez żadnego problemu – komentuje.

Pytany o to, czy już zapoznał się ze słynni kotami prezesa Jarosława Kaczyńskiego wyjaśnia, że jeszcze nie, ale koty mogą być spokojne, bo za ścianą na razie nie zamieszka żaden pies:

Kotów pana Kaczyńskiego dotychczas nie widujemy, może na wiosnę zaczną pojawiać się w ogrodzie. Mogą być spokojne, gdyż nie posiadamy psa i w najbliższym czasie nie planujemy w taki sposób powiększać naszej rodziny - podkreśla pan Andrzej.

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