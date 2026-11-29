Ks. Marek Pieńkowski wrócił do Jarosławskiego Opactwa po dwóch miesiącach leczenia i rehabilitacji. Duchowny podziękował za wsparcie po ataku nożownika.

Jego powrót następuje po ataku, do którego doszło 24 września 2026 r. na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. 31-letni mężczyzna zaatakował wówczas pięć osób: trzech księży i dwoje świeckich.

W wyniku napaści zmarli ks. Stanisław Zbojnowicz oraz 51-letni Krzysztof G., którego śmierć jest badana pod kątem związku z odniesionymi obrażeniami.

Tragedia w Jarosławskim Opactwie. Ks. Marek Pieńkowski wrócił do domu

Mieszkańcy Podkarpacia wciąż mają w pamięci dramatyczne wydarzenia, do których doszło pod koniec września. To właśnie wtedy na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek przy ul. Benedyktyńskiej w Jarosławiu rozegrał się krwawy dramat. Napastnik z nożem rzucił się na bezbronnych ludzi. Wśród rannych znalazł się m.in. ks. Marek Pieńkowski, który z ciężkimi obrażeniami ciała trafił pod opiekę lekarzy.

Po dwóch miesiącach intensywnego leczenia i wymagającej rehabilitacji, duchowny wreszcie mógł powrócić do domu. W sobotę, 28 listopada, ks. Marek Pieńkowski opublikował w mediach społecznościowych krótki wpis. Potwierdził w nim, że dzień wcześniej ponownie zameldował się w Jarosławskim Opactwie.

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj wróciłem do Jarosławskiego Opactwa. Pielęgnuję wdzięczność dla wszystkich, którzy przeżywali z nami ten czas od 24 września. Niech Wam Bóg błogosławi – napisał kapłan.

Na powrót duszpasterza z ogromną radością zareagowali lokalni parafianie. Wspólnoty zgromadzone wokół opactwa nie zapominają o kapłanie i dalej dbają o jego pełny powrót do sił. Jak poinformowano w ogłoszeniach parafialnych na pierwszą niedzielę Adwentu, wierni ofiarowali w intencji zdrowia ks. Marka msze święte, które będą odprawiane przez cały grudzień w godzinach porannych.

- Wspólnoty, które gromadzą się przy Opactwie ofiarowały o zdrowie ks. Marka intencje mszy świętych, które będą odprawiane przez cały grudzień w Przemyślu w porannych godzinach - czytamy w ogłoszeniach.

Tragiczny bilans ataku w Jarosławiu

Przypomnijmy, że do tego potwornego zdarzenia doszło 24 września 2026 roku. 31-letni napastnik uzbrojony w niebezpieczne narzędzie wkroczył na teren klasztorny i rzucił się na napotkane osoby. Łącznie ranił pięć osób: trzech duchownych oraz dwoje cywilów. Ofiarami agresora stali się ks. Stanisław Zbojnowicz, ks. Marek Pieńkowski, ks. Adrian Mantykiewicz, a także Krzysztof G. i Ewa S.

Niestety, rany zadane przez nożownika okazały się dla części poszkodowanych śmiertelne. W wyniku odniesionych obrażeń życia nie udało się uratować ks. Stanisławowi Zbojnowiczowi. Niedługo później media obiegła kolejna tragiczna informacja o śmierci 51-letniego Krzysztofa G., który po hospitalizacji został wypisany do domu, gdzie zmarł. Sprawą szczegółowo zajmują się śledczy. Prokuratura zdecydowała o przeprowadzeniu sekcji zwłok 51-latka, aby jednoznacznie ustalić, czy jego nagły zgon miał bezpośredni związek z obrażeniami, jakich doznał podczas wrześniowego ataku w Jarosławiu.

Marsz milczenia w Jarosławiu po ataku na księdza

33