24 września w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu (woj. podkarpackie) rozegrał się prawdziwy horror. Uzbrojony w nóż napastnik rzucił się na znajdujące się tam osoby. Ksiądz Stanisław Zbojnowicz zginął od licznych ciosów nożem. Cztery kolejne osoby, w tym dwóch duchownych, zostały ranne. Obrażenia niektórych z nich były tak poważne, że lekarze walczyli o ich życie. Teraz okazuje się, że bilans tej tragedii może być jeszcze bardziej przerażający!

Jak ustalił reporter Radia ESKA w środę (18 listopada) wieczorem zmarł 51-letni Krzysztof G. Mężczyzna był jedną z dwóch najciężej poszkodowanych osób podczas wrześniowej masakry. Odniósł poważne obrażenia i przez kilkanaście dni przebywał w szpitalu. 12 października został wypisany do domu. Niestety, pięć tygodni później zmarł.

- Potwierdzam, że wczoraj w godzinach wieczornych zmarł jeden z pokrzywdzonych z ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jego zgon nastąpił w domu. Organy ścigania nie zostały o tym powiadomione. Zabezpieczyliśmy już zwłoki pokrzywdzonego do sekcji zwłok - mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Czy 51-latek zmarł w wyniku obrażeń zadanych przez nożownika? Jeśli tak, podejrzany o zamordowanie księdza może usłyszeć kolejny zarzut zabójstwa. Śledczy nie chcą jednak niczego przesądzać. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok.

- Oczywiście na tym etapie trudno nam powiedzieć, co było przyczyną zgonu i czy zgon miał związek z doznanymi w tym dniu obrażeniami. Na te pytania odpowie biegły po przeprowadzonej sekcji zwłok – wyjaśnia prokurator Taciuch-Kurasiewicz.

Przypomnijmy, że po krwawym ataku w Jarosławiu policjanci zatrzymali 31-letniego Ihora M., obywatela Ukrainy. Mężczyzna usłyszał pięć zarzutów: jeden zabójstwa księdza i cztery usiłowania zabójstwa pozostałych pokrzywdzonych. Do zarzucanych mu czynów się przyznał, ale odmówił składania wyjaśnień. Przebywa w szpitalu psychiatrycznym w ramach tymczasowego aresztowania.

Teraz śledczy będą musieli wyjaśnić okoliczności śmierci Krzysztofa G. Jeśli okaże się, że 51-latek zmarł wskutek odniesionych ran, zarzut usiłowania zabójstwa może zostać zmieniony na zarzut dokonania zabójstwa. Oznaczałoby to, że wrześniowy atak nożownika pochłonął nie jedno, lecz dwa ludzkie życia.