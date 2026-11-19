Pogoda w Rzeszowie: 20-22 listopada

Mieszkańcy Rzeszowa w najbliższy weekend odczują wyraźną zmianę aury. Prognozy na dni od 20 do 22 listopada wskazują na stały trend spadkowy temperatury, któremu towarzyszyć będą opady deszczu. Chociaż z dnia na dzień deszcz będzie słabnąć, zrobi się odczuwalnie chłodniej.

Deszczowy i najcieplejszy piątek

Początek weekendu, piątek 20 listopada, będzie zdecydowanie najcieplejszym, ale jednocześnie najbardziej deszczowym dniem. Termometry w Rzeszowie w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 10 stopni Celsjusza, a minimalna temperatura wyniesie około 6°C. Tego dnia należy spodziewać się najintensywniejszych opadów deszczu w całym weekendzie. Wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Sobota z niższymi temperaturami

W sobotę ochłodzenie stanie się już wyraźnie odczuwalne. Temperatura maksymalna w ciągu dnia nie przekroczy 7 stopni Celsjusza, a najniższa spadnie do około 2°C. Opady deszczu utrzymają się, choć będą już słabsze niż w piątek. Prędkość wiatru pozostanie na podobnym poziomie, osiągając w porywach około 4 m/s, co może potęgować uczucie chłodu.

Chłodna niedziela z przymrozkiem

Niedziela 22 listopada przyniesie dalsze i najdotkliwsze obniżenie temperatury. To będzie najzimniejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie 4 stopni Celsjusza. Co ważne, temperatura minimalna spadnie poniżej zera, do około -1°C, co oznacza poranny przymrozek. Słabe opady deszczu wciąż będą możliwe, a wiatr nie zmieni znacząco swojej siły.

Jaki weekend w Rzeszowie? Pogoda może pokrzyżować plany

Aura w Rzeszowie nie będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Utrzymujące się opady deszczu i postępujące ochłodzenie sprawiają, że warto pomyśleć o spędzeniu czasu w domu lub pod dachem. Jeśli jednak planujemy spacery, niezbędne okażą się parasol oraz ciepła, przeciwdeszczowa odzież. Szczególnie w niedzielę trzeba będzie pamiętać o grubszej kurtce i czapce.

Dane pogodowe: OpenWeather