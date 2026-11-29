Działacze STAR-u Starachowice niewpuszczeni na stadion KSZO 1929

W sobotę, 28 listopada 2026 roku około godziny 14.20, czyli 40 minut przed derbowym spotkaniem 19. kolejki III ligi pomiędzy STAR-em Starachowice a KSZO Ostrowiec, na stadion KSZO 1929 w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjechali prezes przyjezdnego klubu Rafał Rzeszutek oraz przedsiębiorca i sponsor drużyny Jarosław Kucharski. Obaj działacze mieli ze sobą akredytacje i karty wjazdowe na parking VIP.

Obsługujący bramę steward niespodziewanie odmówił im jednak wjazdu. Wyjaśnił, że otrzymał polecenie „z góry”, które zakazuje delegacji ze Starachowic wjechania samochodem na teren obiektu, przez co goście musieli odjechać na ogólnodostępny parking przy ulicy poza stadionem.

Atak na Rafała Rzeszutka i Jarosława Kucharskiego. Skradziony szalik i uraz oka

Na ulicy na działaczy napadła grupa około 20 osób. W rozmowie z dziennikarzami Radia ESKA przebieg zajścia opisał Rafał Rzeszutek, prezes klubu STAR Starachowice.

„Kolega Jarosław wysiadł z samochodu na parkingu, podbiegła do niego grupa około 20 ludzi. Zaczęli szarpać, uderzać, kopać, zabrali szalik nasz STAR-u. Ja też szybko wysiadłem z samochodu, była to reakcja automatyczna. Nie jesteśmy w stanie we dwóch poradzić sobie z grupą 20 ludzi” – opowiada dziennikarzom Radia ESKA Rafał Rzeszutek. „Jarek ma problem z prawym okiem, kawałek odklejonej siatkówki, będzie dalsza diagnostyka potrzebna. U mnie parę siniaków, dwa uderzenia gdzieś przez plecy, gdzie są krwiaki z tego po tomografach, które były wczoraj przeprowadzone. No wyszliśmy wypisani ze szpitala, więc wszystko powinno być dobrze” – dodaje prezes.

Emocji po ataku nie krył również zaatakowany sponsor zespołu.

„Ja mam prawo czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, jaki szalik mam na szyi. Jestem zdruzgotany... Podbiegli, uderzyli pięścią bez żadnej rozmowy, bez żadnego ostrzeżenia. To był bandycki napad!” – relacjonuje Jarosław Kucharski.

Zaatakowani przedstawiciele klubu ze Starachowic zadeklarowali podjęcie kroków prawnych po sobotnim zajściu.

„W Starze Starachowice od niedawna mamy prawnika, który zajmuje się większością rzeczy... Dzisiaj ten prawnik nie tylko, jak widać, przyda się do spraw sportowych, ale też takich pozasportowych” – mówi Rafał Rzeszutek.

Wsparcie zadeklarowały także władze samorządowe.

„Będziemy się konsultować z Rafałem. Wiem, że sprawą zainteresował się prezydent miasta i starosta, obiecali pomoc prawną. No ja mam nadzieję, że ta sprawa nie ucichnie” – dodaje poszkodowany sponsor klubu Jarosław Kucharski.

Policja w Ostrowcu Świętokrzyskim bada okoliczności napaści

Śledztwo w tej sprawie oraz przesłuchania świadków prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nadzorem komisarz Eweliny Wrzesień, oficera prasowego jednostki.

„Potwierdzam, że otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zdarzenia z udziałem dwóch mężczyzn w wieku 50 i 59 lat. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 15:00 na jednej z ulic w rejonie Stadionu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie prowadzimy czynności mające na celu dokładne ustalenie okoliczności tego zdarzenia. Między innymi przesłuchujemy świadków, analizujemy zgromadzony materiał i zabezpieczamy dostępne nagrania z monitoringu. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia są obecnie szczegółowo wyjaśniane” – mówi komisarz Ewelina Wrzesień.

Oświadczenie zarządu KSZO 1929 po wydarzeniach przed derbami

W wydanych oświadczeniach zarząd KSZO 1929 potępił przemoc, zaznaczając jednocześnie, że do napaści doszło poza terenem obiektu oraz poza strefą zabezpieczenia imprezy podwyższonego ryzyka, a sponsor nie miał wejściówki. Samo spotkanie derbowe zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 4:2, jednak wydarzenia sprzed meczu całkowicie przyćmiły sportową rywalizację.