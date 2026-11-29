Imię Andrzej jest od dekad silnie związane z kluczowymi rolami, władzą i wpływem na decyzje państwowe w polskiej polityce, wykraczając poza tradycyjne skojarzenia z wieczorem wróżb.

Politycy o tym imieniu pełnili i pełnią różnorodne funkcje – od prezydentury (Andrzej Duda) i stanowisk ministerialnych (Andrzej Domański, Andrzej Adamczyk, Andrzej Kosztowniak), przez parlamentarzystów (Andrzej Szejna, Andrzej Szewiński, Andrzej Grzyb), aż po kluczowych architektów transformacji ustrojowej (Andrzej Olechowski, Andrzej Lepper) i działaczy opozycji (Andrzej Celiński, Andrzej Wielowieyski).

Wpływ Andrzeja na polską politykę jest widoczny zarówno w bieżących decyzjach gospodarczych i strategicznych (np. minister finansów Andrzej Domański), jak i w kształtowaniu historii III Rzeczypospolitej przez postaci takie jak Andrzej Olechowski czy Andrzej Lepper.

Jeśli szukać dziś Andrzeja, od którego podpisu zależy najwięcej w państwowym portfelu, wzrok naturalnie kieruje się na Andrzeja Domańskiego. Jako wicepremier i minister finansów nieustannie balansuje między oczekiwaniami koalicjantów a twardą matematyką budżetową, regularnie recenzując kondycję gospodarki i nawigując w niełatwych relacjach na linii rząd – prezydent Karol Nawrocki. Jeszcze niedawno jednak najważniejszym Andrzejem w kraju był ktoś inny. Andrzej Duda, który spędził w Pałacu Prezydenckim pełną dekadę w latach 2015–2025, przeszedł długą drogę od ław poselskich i Parlamentu Europejskiego aż po najwyższy urząd w państwie, by po zakończeniu prezydentury przenieść swoją aktywność na grunt zagraniczny i fundacyjny.

Politycy sejmowi, rządowi i samorządowi

Oczywiście polska polityka ostatnich lat nie kończy się na szczytach władzy wykonawczej, bo na zapleczu i w ławach sejmowych aż roi się od imienników solenizantów. Przez osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy za polskie drogi i kolej odpowiadał Andrzej Adamczyk, wieloletni poseł PiS oraz minister infrastruktury i budownictwa, a później samej infrastruktury. Co ciekawe, w tej samej formacji znajdziemy też rekordzistę zupełnie innej kategorii - Andrzej Kosztowniak, były prezydent Radomia, zapisał się w annałach jako minister finansów w słynnym dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego z 2023 roku.

Po drugiej stronie politycznej barykady również nie brakuje wyrazistych postaci o tym imieniu. W szeregach Nowej Lewicy od lat prym wiedzie Andrzej Szejna, który doświadczenie zdobywał zarówno w Sejmie, jak i w Brukseli, by ostatecznie trafić do kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zupełnie inny, znacznie bardziej sportowy sznyt wniósł do Koalicji Obywatelskiej Andrzej Szewiński – były reprezentant Polski w siatkówce, który zamienił parkiet na ławy senatorskie i poselskie. Z kolei w Polskim Stronnictwie Ludowym status prawdziwego weterana ma Andrzej Grzyb, od dekad dzielący swoją aktywność między polski parlament a Parlament Europejski.

W andrzejkowy wieczór warto jednak spojrzeć także wstecz, bo bez kilku historycznych już postaci o tym imieniu opowieść o polskiej demokracji byłaby niepełna. Jednym z architektów polskiej transformacji i współzałożycieli Platformy Obywatelskiej był Andrzej Olechowski (1947–2026) – wybitny ekonomista, dyplomata i szef dyplomacji oraz finansów z początków III RP. Zupełnie inny temperament reprezentował Andrzej Lepper (1954–2011). Założyciel Samoobrony RP przeszedł drogę od lidera rolniczych blokad aż po fotel wicepremiera, ministra rolnictwa i wicemarszałka Sejmu, na stałe zmieniając język i dynamikę polskiej debaty publicznej.

Postacie III RP

W galerii zasłużonych postaci III RP znajdziemy zresztą znacznie więcej przykładów ludzi, którzy odcisnęli swoje piętno na państwie. W czasach opozycji demokratycznej w PRL hartowali się Andrzej Celiński – socjolog, który w wolnej Polsce zasiadał w Sejmie, Senacie i kierował resortem kultury w rządzie Leszka Millera – oraz Andrzej Wielowieyski, wicemarszałek Senatu I kadencji i wieloletni parlamentarzysta krajowy oraz europejski. Nadzór nad państwowym majątkiem sprawował z kolei Andrzej Czerwiński, wieloletni poseł PO i minister skarbu państwa w gabinecie Ewy Kopacz. Całość tego politycznego pocztu zamyka Andrzej Urbański (1954–2016) – dziennikarz i poseł I kadencji, który po latach stał się jednym z najbliższych współpracowników prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kierując jego kancelarią, a później także Telewizją Polską. Jak widać, w polskiej polityce wróżba z imienia Andrzej niemal zawsze oznacza jedno: nudno nie będzie.

W naszej galerii zobaczysz najsłynniejszych Andrzejów w polskiej polityce:

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