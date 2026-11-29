Skoordynowana akcja prokuratury i funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadziła do zatrzymania 34-letniego mężczyzny. Jest podejrzany o gromadzenie i masowe udostępnianie w internecie materiałów o charakterze pedofilskim.

Funkcjonariusze z radomskiego zarządu CBZC, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, przeprowadzili przeszukanie w miejscu zamieszkania wytypowanej osoby. W trakcie czynności zabezpieczono kluczowe dowody w sprawie, liczne nośniki elektroniczne, w tym dyski twarde i telefony.

Wstępna analiza sprzętu ujawniła cyfrowy magazyn grozy. Śledczy znaleźli na urządzeniach ponad 10 tysięcy filmów i zdjęć z udziałem małoletnich. Zebrany materiał wskazuje, że mężczyzna nie tylko przechowywał te treści, ale także aktywnie je rozpowszechniał. Jak ustalono, do udostępniania plików wykorzystywał program uTorrent, działający w oparciu o sieć P2P, która często daje użytkownikom złudne poczucie anonimowości.

Zatrzymany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut z art. 202 § 3 kodeksu karnego, dotyczący przechowywania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Jak informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Mimo to, Sąd Rejonowy w Siedlcach, uwzględniając wniosek prokuratora, zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Policja w Europie zatrzymała 166 pedofilów, większość w Polsce