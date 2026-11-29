Sobotni wieczór mieszkańcy bloku przy ulicy Wrzeciono zapamiętają na długo. Około godziny 20:49 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze mieszkania. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, ale prawdziwym zagrożeniem dla lokatorów okazał się gęsty, gryzący dym, który wdarł się na klatkę schodową i do mieszkań na wyższych kondygnacjach.

Mieszkańcy, odcięci od drogi ewakuacji, czekali na pomoc. Niektórzy zamknęli się w swoich lokalach, próbując odgrodzić się od dymu. Na miejscu pojawiło się osiem zastępów straży pożarnej i 35 ratowników.

Strażacy prowadzili jednocześnie działania gaśnicze i ratunkowe. W aparatach ochrony dróg oddechowych wchodzili do zadymionego budynku i wyprowadzali kolejne osoby.

Zgłoszenie wpłynęło o 20:49. Po przybyciu zastaliśmy rozwinięty pożar mieszkania na pierwszym piętrze. Zadymienie przedostało się na klatkę schodową oraz do mieszkań powyżej, gdzie uwięzieni zostali ludzie − przekazał kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Łącznie ewakuowano 27 osób. Jedną z nich strażacy musieli ratować z balkonu, wykorzystując drabinę mechaniczną.

Sześć osób trafiło do szpitala. Wśród poszkodowanych dzieci

Pożar pozostawił po sobie nie tylko zniszczone mieszkanie, ale przede wszystkim dramat ludzi. Ci w jednej chwili musieli opuścić swoje domy. Sześć osób wymagało hospitalizacji. Wśród nich było dwoje dzieci.

Skutkami pożaru zostało dotkniętych prawie 40 osób. Choć część mieszkań nie uległa bezpośredniemu spaleniu, przedostały się do nich toksyczne opary pożarowe − mówi reporterowi „Super Expressu” Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany.

Dla mieszkańców, którzy opuszczali budynek w pośpiechu, często bez ciepłych ubrań i najpotrzebniejszych rzeczy, pierwsze godziny po tragedii były szczególnie trudne. Miasto podstawiło autobus, w którym ewakuowani mogli schronić się przed zimnem i przeczekać, aż sytuacja zostanie opanowana.

„W tym mieszkaniu nie zostało absolutnie nic”

Skala zniszczeń jest poważna. Obecnie 14 lokali zostało wyłączonych z możliwości zamieszkania. W mieszkaniu, w którym wybuchł pożar, wszystko spłonęło doszczętnie.

W mieszkaniu, w którym wybuchł pożar − małej kawalerce − wszystko spłonęło doszczętnie. Nie zostało tam absolutnie nic − relacjonuje zastępca burmistrza Bielan.

A pięć kolejnych mieszkań ucierpiało na tyle poważnie, że ich szybkie ponowne zasiedlenie będzie niemożliwe. Jak opowiada „Super Expressowi” zastępca burmistrza szczególnie trudna jest sytuacja jednej z rodzin z dziećmi. Ich mieszkanie nie spłonęło, jednak wysoka temperatura doprowadziła do uszkodzenia ściany. To oznacza, że nawet tam, gdzie ogień nie dotarł, powrót do normalności może potrwać znacznie dłużej.

Po zakończeniu akcji gaśniczej służby i przedstawiciele miasta nadal pracowali na miejscu. Budynek wymagał zabezpieczenia, a wraz z nadejściem chłodnej nocy pojawiło się kolejne zagrożenie − zamarznięcie instalacji.

Osobiście byłem na miejscu zdarzenia w trakcie dogaszania pogorzeliska oraz ponownie około godziny 1 w nocy, gdy Państwowa Straż Pożarna przekazywała budynek − mówi Włodzimierz Piątkowski.

Jak relacjonuje, wspólnie z zarządcą budynku z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami podjęto decyzję o uruchomieniu centralnego ogrzewania. Przewody przy oknie nie uległy przetopieniu, dlatego zdecydowano, że uruchomienie instalacji pomoże zapobiec jej zamarznięciu. ZGN został również poproszony o zabezpieczenie uszkodzonych otworów okiennych płytami OSB i folią. Chodziło o ochronę mieszkań przed mrozem i zapobieżenie dalszym uszkodzeniom instalacji wodnej.

Na miejscu jeszcze w niedzielę (29 listopada) mają odbyć się szczegółowe oględziny budynku z udziałem biegłego i technika, które pozwolą ocenić stan konstrukcji i zakres niezbędnych napraw.

Nie wszyscy właściciele mieszkań zgłosili się po pomoc

Budynek jest częściowo komunalny, a częściowo należy do prywatnych właścicieli. W noc po pożarze służby nie mogły uzyskać dostępu do trzech mieszkań własnościowych, ponieważ ich właściciele nie zgłosili się na miejsce. Przez całą noc budynek i klatka schodowa były zabezpieczane przez patrol policji. Zastępca burmistrza podkreśla profesjonalizm strażaków i policjantów, którzy prowadzili działania w trudnych warunkach.

„Jestem niezwykle dumny z naszych mieszkańców Bielan”

Wśród dramatycznych wydarzeń pojawiły się także obrazy, które pokazują, jak wiele znaczy pomoc sąsiedzka. Mieszkańcy nie pozostali obojętni na los osób, które straciły dach nad głową lub musiały nagle opuścić swoje mieszkania. Jedna z sąsiadek zaopiekowała się zwierzętami domowymi. Inni, w środku nocy, pomagali przewozić ewakuowanych do ich rodzin. Przynoszono gorącą herbatę, ciepłe posiłki i koce. Rano kolejni mieszkańcy deklarowali gotowość do pomocy przy sprzątaniu i wspieraniu najbardziej poszkodowanych.

Dbanie o mieszkańców w kryzysie to nasz obowiązek jako władz dzielnicy, ale tak piękna postawa społeczności jest czymś wyjątkowym. Jestem niezwykle dumny z naszych mieszkańców Bielan − podkreśla Włodzimierz Piątkowski.

I dodaje: − Udowodnili, że w obliczu tragedii potrafią trzymać się razem.

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