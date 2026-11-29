Sobotni wieczór dla mieszkańców czteropiętrowego bloku przy ulicy Wrzeciono w Warszawie miał być spokojny. Zamiast tego zamienił się w walkę o każdy oddech. Około godziny 20:50 w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze wybuchł pożar. Największym zagrożeniem okazał się nie sam ogień, a jego konsekwencje. Gęsty, gryzący dym wdarł się na klatkę schodową, wypełniając ją od parteru aż po ostatnie piętro. Dla około 30 osób znajdujących się w budynku oznaczało to jedno: zostali uwięzieni.

Choć kilku lokatorom udało się uciec w ostatniej chwili, pozostali musieli podjąć dramatyczną decyzję o zabarykadowaniu się we własnych mieszkaniach. Wyjście na korytarz oznaczało niemal pewne zatrucie.

Ewakuacja przez balkon

Na miejscu błyskawicznie pojawiło się osiem zastępów straży pożarnej. Łącznie 35 ratowników rozpoczęło walkę na dwóch frontach: z ogniem trawiącym mieszkanie i z czasem, by uratować uwięzionych ludzi. Strażacy w aparatach tlenowych wchodzili do zadymionego budynku, by wyprowadzać kolejnych lokatorów.

Jedna z akcji ratunkowych była szczególnie spektakularna. Do osoby uwięzionej na wyższej kondygnacji nie można było dotrzeć przez klatkę. Strażacy musieli użyć drabiny mechanicznej, by ewakuować ją prosto z balkonu. W sumie bezpiecznie na zewnątrz wyprowadzono 27 osób.

Zgłoszenie wpłynęło o 20:49. Po przybyciu zastaliśmy rozwinięty pożar mieszkania na pierwszym piętrze. Zadymienie przedostało się na klatkę schodową oraz do mieszkań powyżej, gdzie uwięzieni zostali ludzie − łącznie ewakuowaliśmy 26 osób klatką schodową, a jedną osobę dodatkowo z balkonu, przy użyciu drabiny mechanicznej − przekazał w rozmowie z reporterem „Super Expressu” kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Koniec akcji to nie koniec dramatu

Sześć osób z objawami podtrucia dymem trafiło do szpitali. Dla pozostałych, którzy w pośpiechu i bez ciepłych ubrań opuścili swoje domy, miasto podstawiło specjalny autobus. Tam, w cieple, mogli przeczekać najgorsze chwile.

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