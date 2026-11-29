Zarząd Polskiej Prowincji Salwatorianów nałożył na ks. Rafała Główczyńskiego suspensę.

Ks. Główczyński został również wydalony z domu zakonnego.

Zarząd wyjaśnia, że ks. Główczyński wiedział o planowanej zmianie miejsca posługi od marca i nie miał zgody na prywatne przedsięwzięcia, jak zakup barki czy domu na Maderze.

Ks. Rafał Główczyński surowo ukarany. Salwatorianie wyrzucili go z domu zakonnego

Konflikt między popularnym duchownym a jego przełożonymi narastał od dłuższego czasu. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez Zarząd Polskiej Prowincji Salwatorianów, władze zakonne zarzucają ks. Rafałowi Główczyńskiemu zlekceważenie wcześniejszych decyzji i nakazów.

19 listopada br. nałożono na niego zakaz jakiejkolwiek działalności medialnej, w tym publikowania wpisów w mediach społecznościowych. Zakonnik otrzymał również bezwzględny zakaz organizowania i uczestniczenia w zbiórkach pieniężnych oraz prowadzenia działalności w lokalach o charakterze świeckim.

Sytuacja zaostrzyła się jeszcze bardziej, gdy 27 listopada ks. Główczyński opublikował w sieci relację ze spotkania z zarządem prowincji. Zdaniem władz zakonu, duchowny przedstawił tam „zniekształcony i wybiórczy przebieg” rozmów, mijając się z prawdą. Reakcja była natychmiastowa – nałożono na niego karę suspensy.

Co oznacza suspensa dla ks. Rafała Główczyńskiego? Drastyczne konsekwencje

Decyzja o suspensie niesie za sobą niezwykle poważne konsekwencje kanoniczne. Jak informują salwatorianie, ks. Rafał nie może obecnie sprawować jakichkolwiek sakramentów i sakramentaliów, w tym odprawiać mszy świętej. Zwrócono się także do ordynariusza wrocławskiego o odebranie mu uprawnień do spowiadania i głoszenia Słowa Bożego.

Przełożeni ostrzegają wiernych: „gdyby mimo zakazu wynikającego z suspensy, próbował sprawować sakrament pokuty i pojednania, rozgrzeszenie przez niego udzielone będzie nieważne”. Dodatkowo, ukarany duchowny otrzymał zakaz noszenia stroju zakonnego i duchownego oraz publikowania zdjęć, na których w nim występuje.

Z powodu wywołania „poważnego zgorszenia zewnętrznego”, ks. Rafał Główczyński został wydalony z domu zakonnego w trybie natychmiastowym z dniem 28 listopada br. Nie ma prawa przebywać w żadnej innej placówce salwatorianów.

Osią sporu nieruchomość na Maderze i zbiórka na barkę

Zakon utrzymuje, że popularny duchowny planował inwestycje, na które nigdy nie wyrażono zgody. Ks. Rafał nigdy nie otrzymał akceptacji na zakup barki oraz domu na Maderze. Mimo wyraźnego zakazu, po udziale w programie telewizyjnym „The Traitors”, duchowny poinformował o znalezieniu sponsora i rozpoczął zbiórkę pieniędzy na zakup barki w mediach społecznościowych.

Przełożeni przypominają, że każdy zakonnik ślubuje ubóstwo i posłuszeństwo, a wszelkie inicjatywy finansowe muszą być konsultowane. Władze zakonu podkreślają jednak, że decyzje nie są jeszcze ostateczne i ks. Rafał wciąż ma możliwość powrotu do wspólnoty oraz posługi kapłańskiej, o ile podporządkuje się regułom zakonnym.

Do sporu z władzami zakonnymi ks. Rafała Główczyński odniósł się w mediach społecznościowych.

Komentarz ks. Rafała Główczyńskiego

- Wyrzucili mnie na ulicę... Najlepsze lata poświęciłem Bogu i Zgromadzeniu, a prowincjał kazał mi w ciągu 24h opuścić dom zakonny, bez pytania, czy mam się gdzie podziać, bez żadnej pomocy.Jak to do tego doszło? W czwartek 5.11 dostałem list a w nim:-zakaz publikacji maili-zakaz działalności medialnej-zakaz organizacji akcji charytatywnych (JAK MOŻNA KOMUŚ TEGO ZAKAZAĆ?)-groźby, że mnie wyrzucąW piątek 6.11 pozwolili mi tylko napisać posta z pozdrowieniami z Trzebnicy i że w razie pytań trzeba pisać do nich, a potem WYŁĄCZYLI TELEFON I NIE ODPISALI NA ŻADNEGO MAILA. Dziennikarze dzwonią, uczniowie w szkole pytają, czy ja na pewno niczego nie zrobiłem, ja mam zakaz składania wyjaśnień , a oni wyłączyli telefon. W kolejnych dniach dostaję pytania, dziennikarze pod plebanię przyjeżdżają. Piszę ponownie do prowincjała: publicznie mnie zniesławiliście, opublikujcie nałożone na mnie zakazy i wytłumaczcie po swojemu sytuację. Jeżeli tego nie zrobicie, to ja to zrobię w obronie swojego dobrego imienia. Napisali, że nie widzą takiej potrzeby.Z bezsilności napisałem post 19.11 w którym przedstawiłem fakty i prosiłem o modlitwę. Jeszcze tego samego dnia dostałem pierwsze upomnienie kanoniczne i ponowne groźby, że mnie wyrzucą. 24.11 ukazał się wywiad prowincjała, gdzie powiedział, że normalnie się z sobą komunikujemy. W obronie prawdy napisałem wczorajszy post. Wieczorem przyszło pismo: suspenda i wynoś się na ulicę.Co teraz: Zostałem księdzem dla Boga, a nie dla prowincjała i jego ekipy. Będę się odwoływał do Rzymu, bo kocham Kościół, kocham być księdzem, kocham moje Zgromadzenie!Zanim to jednak zostanie rozpatrzone mam zakaz odprawiania Mszy, spowiadania, noszenia habitu, koloratki ale wciąż jestem księdzem, więc można do mnie mówić Szczęść Boże 🙂Dlaczego wciąż mówię: bo Jezus uderzony w twarz przez sługę arcykapłana nie milczał, tylko powiedział: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?Teraz jadę do domu Rodziców, po drodze odwiedzając Mamę w Częstochowie. Polecam się modlitwie! Pamiętajcie, że w Kościele najważniejszy jest JEZUS obecny w sakramentach. Niech moje sprawy Wam tego nie przysłonią.

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