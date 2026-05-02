Pożar samochodu w podziemnym garażu w Warszawie. Gigantyczna akcja straży pożarnej

W garażu podziemnym przy ulicy Fabrycznej w warszawskim Śródmieściu doszło do pożaru samochodu osobowego.

Na miejscu interweniowało sześć zastępów straży pożarnej, grupa operacyjna miasta oraz policja, która zabezpieczała teren.

Mimo poważnego zadymienia i rozwiniętego pożaru, nikomu nic się nie stało i nie było konieczności ewakuacji mieszkańców.

Przyczyny pożaru są obecnie ustalane przez odpowiednie służby.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w garażu podziemnym jednego z budynków przy ulicy Fabrycznej na warszawskim Śródmieściu. Ogień objął samochód osobowy. Sytuacja od początku była poważna. Po przyjeździe na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar pojazdu znajdującego się wewnątrz obiektu. Dodatkowym zagrożeniem było intensywne zadymienie, które szybko wypełniło przestrzeń garażu.

W akcji gaśniczej uczestniczyło sześć zastępów straży pożarnej, a działania wspierała grupa operacyjna miasta. Na miejscu obecna była także policja, która zabezpieczała teren zdarzenia. Strażacy skupili się nie tylko na opanowaniu ognia, ale również na ograniczeniu skutków zadymienia oraz zapewnieniu bezpieczeństwa w całym obiekcie.

Po ugaszeniu płonącego auta przystąpiono do oddymiania garażu. Był to kluczowy etap działań, ponieważ nagromadzony dym mógł stanowić zagrożenie dla mieszkańców oraz utrudniać dalsze czynności służb. Dzięki sprawnej akcji ratunkowej sytuację udało się szybko opanować.

Najważniejszą informacją jest fakt, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Nie było również konieczności ewakuacji mieszkańców budynku, co oznacza, że ogień nie rozprzestrzenił się poza garaż. Mimo to miejsce zdarzenia zostało dokładnie zabezpieczone, a służby będą teraz ustalać przyczyny oraz szczegółowe okoliczności pożaru.

Na ten moment nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia w garażu podziemnym. Sprawą zajmą się odpowiednie służby, które przeprowadzą szczegółowe postępowanie wyjaśniające.

Źródło: Miejski Reporter

