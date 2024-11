Prokuratura wszczęła śledztwo po publikacji „Super Expressu”. Czy dowiemy się, jak zginął 13-letni Kuba?

Jakub na początku sierpnia razem ze swoimi rówieśnikami ze szkoły pojechał na wycieczkę do nadmorskiej miejscowości Rimini we Włoszech. We czwartek (22 sierpnia) polska grupa młodzieży rozłożyła się na wąskim odcinku bezpłatnej plaży. Około godziny 12.30 Jakub razem z kolegami, wszedł do wody. Jak wynika z ustaleń włoskich śledczych, młodzieży miał towarzyszyć jeden z opiekunów. Kąpiel przerwały fale, które zaczęły wzbierać na sile. Część młodzieży wyszła na brzeg o własnych siłach, niektórym pomógł ratownik. Ostatnią osobą, która została w wodzie, był Jakub.

Chłopiec nagle przepadł wśród szalejących fal. Opiekunowie jako pierwsi zaczęli go szukać w przybrzeżnej wodzie. Ratownicy ponad godzinę penetrowali wody w sąsiedztwie kąpieliska. Dopiero po upływie godziny jeden z turystów opalających się na oddalonej o kilkaset metrów od zdarzenia plaży, zauważył plecy człowieka, który dryfował na falach. Wskoczył do wody i wyciągnął na brzeg Kubę, który nie dawał już oznak życia.

Reanimacja trwała ponad 45 minut. Pomimo starań wielu osób 13-latka nie udało się ocalić. – Na podstawie publikacji prasowej nasza prokuratura wszczęła śledztwo wobec uzasadnionego podejrzenia, że śmierć chłopca nastąpiła na skutek zawinionego zachowania osób trzecich – informuje Krystyna Gołąbek z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Prokuratura wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą oraz do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany przeciwko interesom obywatela polskiego. W sprawie tej przesłuchano rodziców chłopca. Na podstawie przekazanych przez nich informacji możliwe było sporządzenie europejskiego nakazu dochodzeniowego, czyli wniosku o pomoc prawną do organów włoskich, które w związku ze zdarzeniem prowadzą własne postępowanie.