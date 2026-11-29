Sobotni wieczór w Starych Faszczycach (pow. warszawski zachodni) zamienił się w scenę jak z filmu akcji. Na ulicy Gimnazjalnej, tuż po godzinie 18, doszło do niezwykle groźnego wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego.

Kierujący Volkswagenem Golfem, jadąc od strony miejscowości Radonice, nagle zjechał na pas przeznaczony dla ruchu w przeciwnym kierunku. Niestety, wprost pod koła nadjeżdżającej Scanii, którą strażacy-ochotnicy z OSP Bieniewice wracali do bazy. Siła uderzenia była niewyobrażalna. Zarówno w osobowym Volkswagenie, jak i w potężnym wozie bojowym, energia zderzenia dosłownie wyrwała przednie koła. Po kolizji oba pojazdy wypadły z jezdni i wylądowały w przydrożnych rowach po przeciwnych stronach drogi.

Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Ratownicy udzielili pomocy poszkodowanemu kierowcy Volkswagena, po czym podjęli decyzję o jego natychmiastowym przetransportowaniu do szpitala. Na szczęście strażakom podróżującym Scanią nic poważnego się nie stało.

Akcja ratunkowa była skomplikowana i trwała wiele godzin, podczas których ulica Gimnazjalna pozostawała całkowicie zablokowana. Do wydobycia ciężkiego wozu strażackiego z rowu konieczne było wezwanie specjalistycznego sprzętu.

Dopiero po kilku godzinach żmudnej pracy udało się podnieść uszkodzoną Scanię i odholować ją z miejsca wypadku. Dokładne przyczyny i okoliczności tego dramatycznego zdarzenia wyjaśniają teraz policjanci w toku prowadzonego dochodzenia.

270 kilometrów na godzinę i śmiertelny wypadek.

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