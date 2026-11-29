W zimny środowy wieczór około godziny 18:40 na numer alarmowy warszawskiej straży miejskiej zadzwoniła kobieta, którą zaniepokoił widok starszego mężczyzny w rejonie Placu na Rozdrożu. Senior krążył po okolicy bez kurtki. Jego zachowanie oraz ubiór niedostosowany do pogody skłoniły świadka do wezwania pomocy.

Skierowany na miejsce patrol odnalazł 99-latka z wyraźnymi objawami wychłodzenia. Zdezorientowany senior nie potrafił podać swojego nazwiska ani adresu zamieszkania. Strażnicy miejscy od razu okryli go kocem termicznym, a pobliski lokal gastronomiczny udostępnił ciepłe wnętrze, w którym mężczyzna mógł się schronić.

Próbując nawiązać rozmowę z 99-latkiem, funkcjonariusze zaproponowali mu gorącą herbatę. Mężczyzna zaskoczył ich jednak kategoryczną odmową i oświadczył: „Piję tylko sok”. W tamtym momencie nikt nie wiedział, skąd wzięła się taka deklaracja, a priorytetem strażników stało się ustalenie tożsamości skrajnie wyczerpanego seniora.

Pomocne okazały się dokumenty, które 99-latek miał przy sobie. Strażnicy natrafili w nich na niewielką karteczkę z numerem telefonu należącym do żony mężczyzny. Poruszona i uradowana odnalezieniem męża kobieta przekazała, że senior opuścił dom tego samego dnia około godziny 5:30 rano i od tamtej chwili nie było z nim kontaktu. Oznaczało to, że starszy mężczyzna błąkał się po Warszawie w niskiej temperaturze przez ponad 13 godzin.

Z uwagi na sędziwy wiek oraz stan odnalezionego na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Ratownicy medyczni przebadali seniora i ocenili, że nie ma potrzeby zabierania go do szpitala, więc razem ze strażnikami odwieźli go pod adres podany przez małżonkę. W domu wyjaśnił się również powód wcześniejszej odmowy wypicia ciepłego napoju. Okazało się, że 99-latek bardzo lubi kawę i herbatę, jednak żona regularnie przypomina mu, iż sok jest od nich zdrowszy, co mężczyzna zapamiętał nawet w tak trudnych okolicznościach.

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