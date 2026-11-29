Spis treści
Śmiertelny wypadek w aquaparku Badkap w Albstadt. Nie żyje 14-letni chłopiec
Ten wypadek wydarzył się w sobotę, 28 listopada około godziny 19.45 na terenie parku wodnego Badkap w Albstadt w niemieckiej Badenii-Wirtembergii. Według ustaleń „Der Spiegel” 14-latek odwiedził basen z kilkunastoosobową grupą młodzieży. Dwaj inni goście pływalni dostrzegli w wodzie nieprzytomnego nastolatka, wyciągnęli go na brzeg i od razu przystąpili do reanimacji. Do akcji wkroczyli wezwani ratownicy medyczni i kilku lekarzy, na miejsce przyleciał śmigłowiec ratunkowy, jednak życia chłopca nie zdołano ocalić.
Śledztwo policji po tragedii na zjeżdżalni wodnej. Funkcjonariusze szukają świadków
Rzecznik policji przekazał, że 14-latka odnaleziono w basenie, który łączy dwa odcinki zjeżdżalni przypominającej rwącą rzekę. W tej strefie nurt staje się słabszy, natomiast woda jest głębsza. Cała konstrukcja mierzy 96 metrów długości i mogą z niej korzystać dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Witryna internetowa parku wodnego promuje tę atrakcję jako pełną zakrętów, silnych prądów i wirów wodnych.
Okoliczności zdarzenia i czas, jaki nastolatek spędził pod wodą pozostają nieznane. Funkcjonariusze nie ujawnili dotychczas dokładnej przyczyny zgonu, ale wstępnie przyjmują wersję o nieszczęśliwym wypadku i poszukują świadków tragedii. Kierownictwo parku wodnego nie zdecydowało się na komentarz w tej sprawie, a w niedzielę pływalnia była otwarta i działała w normalnym trybie.
Redakcja „Der Spiegel” zwraca uwagę na wcześniejsze groźne zdarzenia tego typu. W maju na zjeżdżalni w parku wodnym Miramar w Weinheim 25-letni mężczyzna zderzył się z innymi osobami i zmarł. Z kolei w czerwcu podczas podobnego incydentu w miejscowości Wehr przytomność stracił 10-latek, którego życie udało się jednak uratować.