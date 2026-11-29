Atak w hotelu w Gdańsku! Mężczyzna trafił do szpitala, pięć osób zatrzymanych

Atak nożownika w Gdańsku! Dramatyczne zdarzenia rozegrały się jeszcze w sobotę późnym popołudniem w jednym z hoteli na terenie gdańskiego Śródmieścia. Około godz. 18.30 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który został zaatakowany ostrym narzędziem przez nieznanego sprawcę. Na miejsce skierowano policjantów. Poszkodowany wymagał pomocy medycznej, jednak jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

– Pokrzywdzony, przytomny i w stanie niezagrażającym jego życiu i zdrowiu, został przewieziony do szpitala. Policjanci wykonali niezbędne czynności na miejscu zdarzenia, a także zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu – powiedziała w rozmowie z Radiem Gdańsk mł. asp. Aleksandra Kluge z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Pięć osób w rękach policji. Co wydarzyło się w gdańskim hotelu?

W związku z atakiem funkcjonariusze zatrzymali pięć osób. Jak przekazała przedstawicielka gdańskiej policji, są to trzej mężczyźni i dwie kobiety. Obecnie policjanci prowadzą z nimi czynności, które mają pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu sobotnich wydarzeń. Na razie żadna z zatrzymanych osób nie usłyszała zarzutów.

Nie wiadomo, co doprowadziło do ataku ani jakie relacje łączyły poszkodowanego z zatrzymanymi osobami. Policja nie ujawniła również, jakiego dokładnie narzędzia użyto do zranienia mężczyzny. W wyjaśnieniu sprawy mogą pomóc zabezpieczone przez funkcjonariuszy nagrania z monitoringu. Na razie nie podano także informacji dotyczących wieku zatrzymanych osób ani ich udziału w zdarzeniu.

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