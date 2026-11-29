Magdalena Zawadzka dla widzów na zawsze pozostanie Basią Wołodyjowską z kultowego filmu "Potop". Utalentowana aktorka od lat zachwyca nie tylko talentem, ale również urodą, wdziękiem i niezwykłą charyzmą. Jej kariera to dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Prywatnie gwiazda była żoną genialnego aktora, Gustawa Holoubka i jest mamą równie genialnego reżysera, Jana. I niezmiennie zachwyca urodą! Jak ona to robi?

Moja dbałość o siebie polega na tym, że ja jednak bardzo przestrzegam higieny. Jeszcze nigdy w życiu nie położyłam się w makijażu spać - to po pierwsze. A po drugie ruch, a po trzecie nic nie robię takiego, o jest ingerencją w dobry wygląd. Tu jest mnóstwo możliwości, ale mnie tak jakoś to specjalnie nie nęci

- mówiła Magdalena Zawadzka w wywiadzie dla "Viva!".

W sobotę, 28. listopada 2025 roku Magdalena Zawadzka zaszczyciła swoją obecnością premierę spektaklu "Mary Jane" w teatrze Ateneum w Warszawie. Jej zdjęcia na pięknych schodach powalają na kolana - zobacz w naszej galerii.

Zawadzka ubrała się na ten wieczór w eleganckie czarne, szerokie spodnie i bluzkę z długim rękawem. Jednak gwiazda nie zapomniała pokazać, że jest niezmiennie piękną kobietą. Na jej lewym ramieniu możemy podziwiać koronkowy kwiat, przez który zalotnie prześwituje ciało aktorki. Prawda, że 82-letnia gwiazda jest nadal piękna i elegancka?

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