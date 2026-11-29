Finał "Tańca z gwiazdami" to dla Marty Wiśniewskiej to zwieńczenie intensywnych tygodni treningów i walki o miejsce wśród najlepszych uczestników 19. edycji show. Mandaryna nie miała łatwej drogi do finału. W dodatku, tuż przed ostatnim odcinkiem programu doznała bolesnej kontuzji żeber!

Mimo dolegliwości gwiazda nie zamierzała rezygnować z rywalizacji o Kryształową Kulę. Dzielkna Mandaryna podczas prób korzystała ze specjalnego pasa podtrzymującego przeciążone żebra.

Marta może liczyć na wsparcie ukochanego, ale tym razem Michał Wiśniewski nie pojawi się osobiście w studiu "Tańca z gwiazdami". Wszystko przez wcześniej zaplanowane zobowiązania zawodowe. Michał ma tego wieczoru koncert, ale nie odpuści sobie oglądania finałowych tańców Mandaryny.

"Proszę państwa, teraz oglądam!"

W rozmowie z "Faktem" Wiśniewski zdradził, że podczas koncertu będzie włączony telewizor, dzięki któremu będzie śledził postępy Marty na bieżąco.

Ja mam na scenie rozłożony telewizor i będę oglądał program. Mało tego, przerywam koncert i mówię: "Proszę państwa, teraz oglądam!".

Lider Ich Troje zwrócił także uwagę na osobę, która towarzyszy Mandarynie na parkiecie. Chodzi o Krystiana Rzymkiewicza, tanecznego partnera Marty. Zdaniem Wiśniewskiego jego wkład w drogę uczestniczki do finału jest ogromny.

"Trafili na siebie idealnie"

Muzyk podkreślił, że za tanecznym sukcesem Mandaryny stoi także ciężka praca jej partnera. Nie szczędził mu pochwał i zaznaczył, jak ważne było jego zaangażowanie oraz wsparcie udzielane Marcie podczas przygotowań.

Wszyscy pytają o Mandarynę, ale bardzo ważny jest też Krystian. Włożył w Martę mnóstwo pracy, energii i zaangażowania. Bardzo ją podniósł na duchu. Warto pamiętać, że bez niego nie byłoby tego wyniku. Trafili na siebie idealnie.

Pewne jest natomiast, ze zespół Ich Troje będzie miał swoją reprezentację w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdmi". Do tańca Mandaryny i Krystiana Rzymkiewicza zaśpiewa na żywo Martyna Majchrzak, wokalistka grupy.

Wielki finał 19. edycji „Tańca z Gwiazdami” w Polsacie odbędzie się na zmienionych zasadach. W ostatnim odcinkuna parkiet nie wyjdą pary, które wcześniej pożegnały się z programem.

O Krzyształową Kulę, obok Mandaryny powalczą:

Iza Kuna

Helena Englert

Dominik Rupiński.

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Nie uwierzycie, jaki Mandaryna miała pomysł na taniec! Krystian nie wytrzymał!