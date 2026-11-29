Tegoroczny Bal Fundacji TVN odbył się 28 listopada w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie przyciągnęło prawdziwą plejadę gwiazd. Grażyna Torbicka, Magda Gessler, Monika Olejnik, Małgorzata Socha, Michał Żebrowski, Mikołaj Roznerski, Kinga Rusin i Martyna Wojciechowska to tylko wybrane osobistości, które można było zobaczyć na balu. Wszyscy zdecydowali się na kreacje niczym z hollywoodzkiej gali. Oglądaliśmy przepiękne suknie i eleganckie smokingi.

Zakochane pary na Balu Fundacji TVN. Kto przyszedł razem?

Na czerwonym dywanie pojawiło się sporo znanych duetów. Anita Werner przybyła z Michałem Kołodziejczykiem. Dziennikarka wybrała długą suknię w kolorze butelkowej zieleni, a jej partner postawił na klasyczny czarny garnitur. Razem pozowali także Karolina Malinowska i Olivier Janiak. Modelka postawiła na połyskującą granatową kreację z prześwitującymi rękawami i głębokim dekoltem.

Wśród par znaleźli się również Magda Gessler i Waldemar Kozerawski. Restauratorka wybrała czarną aksamitną suknię ozdobioną piórami, którą zestawiła z wyrazistą biżuterią i białymi sneakersami. Jej partner pojawił się w eleganckim, wzorzystym smokingu.

Na balu nie zabrakło też Michała Żebrowskiego z żoną Aleksandrą, Joanny Przetakiewicz z Rinke Rooyensem oraz Izabeli Janachowskiej z mężem Krzysztofem Jabłońskim. Wśród gości pojawili się także Katarzyna Sokołowska z mężem, Dorota Soszyńska z partnerem, Joanna Kryńska z mężem, Magdalena Łucyan z mężem, Grzegorz Kajdanowicz z żoną i Michel Moran z partnerką Małgorzatą.

Bal Fundacji TVN. Zebrano ponad 5 mln zł dla potrzebujących

Wbrew pozorom to nie moda była na pierwszym planie. Celem było zebranie jak największej kwoty dla Fundacji TVN. W tym roku organizatorzy przekażą ją na projekty wspierające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, a nie będą to małe pieniądze. Oficjalnie udało się zebrać 5 mln 270 tys. zł!

Zobacz w naszej galerii, jak prezentowały się gwiazdy i ich drugie połówki.

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Magda Gessler szaleje na weselu