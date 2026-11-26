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„Taniec z Gwiazdami 19”. Kto wystąpił w jesiennej edycji programu?
„Taniec z Gwiazdami” należy do najchętniej oglądanych formatów telewizyjnych na świecie. Powstało już wiele jego odsłon, a największą popularnością cieszą się edycje emitowane między innymi w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Polska wersja programu miała dwa etapy, ponieważ pierwsze sezony pokazywał TVN, a po krótkiej przerwie format przeniósł się do Polsatu, gdzie obecnie trwa już 19. edycja tanecznego show. W jesiennym sezonie na parkiecie rywalizowali:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka,
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz,
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,
- Helena Englert i Roman Osadchiy,
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,
- Monika Borzym i Michał Kassin,
- Dominik Rupiński i Estelle François,
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska,
- Kaeyra i Kacper Rutka,
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- oraz Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.
Uczestnicy mierzyli się w programie nie tylko z wymagającą Akademią Czarnej Mamby, ale tańczyli także między innymi do utworów Maryli Rodowicz, Ireny Santor oraz przebojów Disneya. W odcinku półfinałowym pary walczyły również o dodatkowe punkty w sztafecie rumby.
Matteo Brunetti i Piotr Gumulec o finale „Tańca z Gwiazdami”. Wyeliminowane pary nie wyjdą na parkiet
Pogłoski o tym, że w wielkim finale zabraknie wspólnego występu uczestników, którzy wcześniej pożegnali się z programem, pojawiły się już pod koniec października 2026. Jeden z czytelników VOX FM doniósł wówczas, że podczas spektaklu jedna z tancerek otwarcie przyznała, iż nie zatańczy w finałowym odcinku. Spora część widzów przypuszczała, że powodem tej zmiany jest żałoba narodowa, jednak kucharz Matteo Brunetti wyjaśnił w komentarzu, że decyzja w tej sprawie zapadła znacznie wcześniej.
„Wiedzieliśmy o tym od dawna” – napisał kucharz.
Doniesienia te potwierdził także Piotr Gumulec na swoim kanale nadawczym na Instagramie, rozwiewając wątpliwości fanów programu.
„Nie tańczymy już nic w finale” – podsumował.