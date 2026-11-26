„Taniec z Gwiazdami 19”. Kto wystąpił w jesiennej edycji programu?

„Taniec z Gwiazdami” należy do najchętniej oglądanych formatów telewizyjnych na świecie. Powstało już wiele jego odsłon, a największą popularnością cieszą się edycje emitowane między innymi w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Polska wersja programu miała dwa etapy, ponieważ pierwsze sezony pokazywał TVN, a po krótkiej przerwie format przeniósł się do Polsatu, gdzie obecnie trwa już 19. edycja tanecznego show. W jesiennym sezonie na parkiecie rywalizowali:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka,

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz,

Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,

Helena Englert i Roman Osadchiy,

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,

Monika Borzym i Michał Kassin,

Dominik Rupiński i Estelle François,

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,

Matteo Brunetti i Izabela Skierska,

Kaeyra i Kacper Rutka,

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

oraz Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Uczestnicy mierzyli się w programie nie tylko z wymagającą Akademią Czarnej Mamby, ale tańczyli także między innymi do utworów Maryli Rodowicz, Ireny Santor oraz przebojów Disneya. W odcinku półfinałowym pary walczyły również o dodatkowe punkty w sztafecie rumby.

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Pogłoski o tym, że w wielkim finale zabraknie wspólnego występu uczestników, którzy wcześniej pożegnali się z programem, pojawiły się już pod koniec października 2026. Jeden z czytelników VOX FM doniósł wówczas, że podczas spektaklu jedna z tancerek otwarcie przyznała, iż nie zatańczy w finałowym odcinku. Spora część widzów przypuszczała, że powodem tej zmiany jest żałoba narodowa, jednak kucharz Matteo Brunetti wyjaśnił w komentarzu, że decyzja w tej sprawie zapadła znacznie wcześniej.

„Wiedzieliśmy o tym od dawna” – napisał kucharz.

Doniesienia te potwierdził także Piotr Gumulec na swoim kanale nadawczym na Instagramie, rozwiewając wątpliwości fanów programu.

„Nie tańczymy już nic w finale” – podsumował.