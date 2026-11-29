Ostatnie dni były wyjątkowo intensywne dla Filipa Chajzera. Dziennikarz świętował 42. urodziny, razem z żoną Bianką pojawił się w programie "Halo, tu polsat", a następnie otworzył restaurację w Zakopanem. Nie zapomniał jednak o swoim podcaście, którego słuchacze doczekali się specjalnego odcinka z okazji Andrzejek.

Filip Chajzer rozprawił się z czarną magią

Tym razem prezenter postanowił wziąć na warsztat temat wróżb, tarota i czarnej magii. Chajzer na swoim kanale na Youtube zaprosił do siebie Merkurię, astrolożkę i tarocistkę. Całkiem poważnie rozmawiał z nią o kulisach polskiego rynku ezoterycznego. Z całej rozmowy wynika, że są wrózki dobre - jak gościni Chajzera - oraz złe wiedźmy, które wykorzystują klientów, aby czerpać z nich energię do carów. Filip Chajzer od pewnego momentu mówi wprost o znaczeniu wiary i duchowości w jego życiu, Teraz w jego programie znajdujemy wyjaśnienia, jak bezpiecznie korzystać z usług wróżek. Jako przykład rozmówcy podali praktyki mające pomóc w odzyskaniu byłego partnera, który prowadzi bogobojne życie z nową rodziną.

Zmiana planu bożego nie jest bezpieczna!

Wróżka wyjaśniła, że taka sytuacja jest możliwa, jeżeli ów były ma słaby punkt, przez który zło może się do niego dostać. Czyli sprawa jest do załatwienia, ale nie powinno się próbować zmieniać bożego planu. To nie jest bezpieczne.

Problem polega na tym, że taka wróżka, która rzuca taki urok, to de facto nie jest wróżka. To jest wiedźma, która korzysta z czarnej mocy

- stwierdził Filip Chajzer.

Dziennikarz przekonywał, że korzystanie z takich usług może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

Czerpie z was energię niczym z powerbanka. To z kolei po takim spadku energetycznym może doprowadzić na przykład do opętań.

Filip Chajzer wziął do ręki zakazane jabłko

Filip Chajzer zdobył się w programie na unikalne wyznanie. Opowiedział dokładnie, jak został zwiedziony na pokuszenie i jak długo był w stanie opętania.

Porównuję to do takiej sceny biblijnej, w której wiesz, to jabłko jest przekazywane. Wiesz, że nie możesz, ale ktoś ci mówi: weź, to odmieni twoje życie. I dokładnie ta scena wydarzyła się 1 do 1 u mnie! Ktoś, kto był moim przyjacielem, mówi: Filip, widzę jak się czujesz, weź to. I wziąłem. Tu zaczął się dramat mojego życia

Chajzer następnie wyjaśnił, że trwało to bardzo długo i skończyło tak naprawdę w momencie, kiedy wziął ślub z Bianką, czyli we wrześniu 2026 r.

Najnowszy odcinek podcastu Chajzera poświęcony został w całości wróżkom, tarocistkom i astrolożkom. Gościni przekonywała, że we wróżbach andrzejkowych nie ma niczego złego, a w dawnych czasach tego typu zabawy odbywały się w salkach katechetycznych.

Najważniejsze nie ulegać czarnym czarom

- podsumowała temat wróżka.

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Chajzerowie planują dzieci? Bianka zaskoczyła Filipa. Nie rozmawiali o tym wcześniej?