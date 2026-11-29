Papież Leon XIV zaczął mówić o wojnie. Wezwał wiernych do modlitwy

W niedzielę, 29 listopada tysiące wiernych zgromadziły się na placu Świętego Piotra w Watykanie, by uczestniczyć w modlitwie Anioł Pański. Leon XIV na początku Adwentu zaapelował o pokój na świecie. Papież uwagę na los ludzi, którzy cierpią z powodu trwających wojen, i wezwał do modlitwy w ich intencji.

– Na początku Adwentu módlmy się do Boga za wstawiennictwem Dziewicy Maryi, aby ten okres prowadzący nas do Bożego Narodzenia, był czasem, w którym zostaną podjęte konkretne kroki na rzecz pokoju we wszystkich miejscach, gdzie trwa wojna, a do wyczerpanej ludności mogła dotrzeć niezbędna pomoc – powiedział Leon XIV.

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Papież przypomniał również płynące z Ewangelii wezwanie do czuwania. Mówił o ludziach, którzy po całym dniu pracy i obowiązków próbują zagłuszyć poczucie niepokoju i pustki, szukając ucieczki w zabawie i rozrywkach. Podkreślił, że Adwent powinien być przede wszystkim czasem wyciszenia i refleksji.

– Takie jest prawdziwe Boże Narodzenie, do którego się przygotowujemy: noc ciszy i oczekiwania, czułości i prostoty – dodał.

– Zrozumienie tej tajemnicy wymaga jednak ćwiczenia i cierpliwości, ponieważ Pan, szanując naszą wolność, nie krzyczy, nie wyważa drzwi, lecz puka niestrudzenie, szepcząc nam słowa prawdy i miłości – mówił Leon XIV.

Papież zachęcił wiernych do powrotu do praktyk religijnych. Nie zapomniał również o pielgrzymach z naszego kraju, którzy przybyli do Watykanu. – Pozdrawiam grupy przybyłe z Polski, zawsze liczne i zawsze mile widziane – podkreślił.

Praying the Angelus, Pope Leo XIV says the Advent season invites Christians to practice listening to God's voice in prayer, confession, the Eucharist, and works of charity. https://t.co/2eZ2dej3n5— Vatican News (@VaticanNews) November 29, 2026

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