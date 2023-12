Odkąd przestałam tam stawiać choinkę, to stoi o wiele dłużej. Polacy notorycznie popełniają ten błąd, który rujnuje bożonarodzeniowe drzewko

Przestań tam stawiać choinkę na Boże Narodzenie. Przez to szybciej gubi igły

Gdzie ustawić bożonarodzeniowe drzewko? W przypadku sztucznych choinek sprawa wydaje się być prosta. Niezależnie, gdzie je postawimy, wszędzie będą wyglądały równie pięknie. W przypadku żywych drzewek sytuacja się nieco komplikuje. Wiele Polaków stawia choinki niedaleko okna. To najczęściej tam mamy miejsce w mieszkanku. Obok okna choinka prezentuje się pięknie i nie przeszkadza w poruszaniu się po pokoju. Niestety, to ogromny błąd, bowiem pod oknem najczęściej znajduje się grzejnik. Wszelkiego rodzaju źródła ciepła nie powinny znajdować się blisko bożonarodzeniowej choinki. Grzejnik może sprawić, że choinka będzie się przesuszać i szybciej zgubi wszystkie igły. Dodatkowo duże i rozłożyste drzewko może zasłonić kaloryfer przez co utracimy ciepło w pomieszczeniu. Odkąd przedstawiłam choinkę na przeciwległą ścianę, to dłużej zachwyca swoim wyglądem.

Zobacz także: Wsyp 1 łyżeczkę do wody i wlej do stojaka na choinkę. Zadziała niczym nawóz na cięte drzewko. Choinka będzie piękna i nie zgubi igieł przez długi czas

Wrzuć kilka miedziaków do wody. W ten sposób bożonarodzeniowe drzewko nie zmarnieje

Jest wiele sprytnych trików, które pomogą Ci przedłużyć żywotność choinki. Nietypowym sposobem na niegubienie przez choinkę igieł jest patent z monetami. Wystarczy, że wrzucisz kilka miedzianych monet do stojaka z wodą. Zatrzymują one rozwój bakterii i grzybów, co sprawi, że drewko postoi dłużej.

Sonda W tym roku kupisz sztuczną czy żywą choinkę? Kupuję naturalną Kupuję sztuczną