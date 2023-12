Wsyp 1 łyżeczkę do wody i wlej do stojaka na choinkę. Zadziała niczym nawóz na cięte drzewko. Choinka będzie piękna i nie zgubi igieł przez długi czas

Wylewam odrobinę na ściereczkę i przecieram monsterę. To moje sposoby na naturalny domowy nabłyszczacz do kwiatów

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, dlatego wiele osób już teraz rozważa kupno żywej choinki na święta. Tradycyjne cięte drzewko prezentuje się przepięknie i niewątpliwie jego największą zaletą jest zapach, jaki roznosi się po całym domu. To zapach świąt. Jednak o ciętą choinkę trzeba dbać w odpowiedni sposób, aby za szybko nie zgubiła igieł lub nie zbrązowiała. Co zrobić, aby przedłużyć żywotność ciętej choinki i sprawić, że będzie wyglądać pięknie przez wiele tygodni? Wystarczy zastosować ten domowy sposób na pielęgnację żywego drzewka. Wymieszaj pól łyżeczki soli i pół łyżeczki cukru. Wsyp to do letniej (nie zimnej!) wody, zamieszaj i wlej do stojaka, w którym stoi choinka. Woda z cukrem i solą zadziała na drzewko niczym nawóz i sprawi, że będzie zielona przez długi czas.

Co zrobić, aby żywa choinka długo stała?

Żywotność ciętej choinki można przedłużyć stosując się do tych zasad:

podczas zakupu wybierz trwalsze drzewko, sprawdź jego świeżość i upewnij się, co do jego pochodzenia,

choinkę ustaw z dala od źródła ciepła (kominków i kaloryferów),

przytnij kawałek pnia i go odkoruj na długość kilku centymetrów,

pamiętaj, by regularnie podlewać drzewko.

