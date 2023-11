Choinka, która postoi nawet dwa miesiące. Jodła kaukaska, świerk a może jeszcze coś innego? Sprawdzamy, która choinka trzyma się najdłużej i najładniej pachnie

Ile kosztuje jodła kaukaska oraz jak długo wytrzyma w domu? Która choinka najładniej pachnie? Które świąteczne drzewko nie gubi igieł? Tego typu pytania mnożą się każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia. Zanim wybierzemy się na zakupy i polowanie na tę jedyną, najpiękniejszą żywą i pachnącą choinkę warto zastanowić się, na czym najbardziej nam zależy. Niestety trwałość drzewka nie zawsze idzie z intensywnym zapachem igliwia.

Która choinka jest najlepsza? Wszystko zależy od oczekiwań

Żywa choinka w domu wprowadza magiczną, świąteczną atmosferę. Wiele osób decyduje się na jej kupno jeszcze na długo przed Bożym Narodzeniem i dekoruje znacznie wcześniej niż w Wigilię. Dlatego ważne jest, by wybrać takie drzewko, które postoi znacznie dłużej niż kilka dni. Oczywiście pod względem trwałości najlepiej wypadają choinki w doniczce. Warto jednak zwrócić uwagę, czy drzewko ma odpowiednio rozrośnięty system korzeniowy. Niestety wiele firm sprzedaje choinki w doniczkach, ale wcześniej znacznie obcina korzenie. Taki zabieg sprawia, że roślina potrzebuje mniejszej osłonki, jednak jeśli spróbujemy posadzić ją później w ogrodzie, raczej się nie przyjmie. Bez względu na to, czy wybierzemy świerk, jodłę czy sosnę, na stoisku z choinkami trzeba zwrócić uwagę na to, w jakiej kondycji jest drzewko. Zanim zdecydujemy się na zakup, zwróćmy uwagę, czy igły są dostatecznie zielone, czy nie opadają i czy nie są żółtawe na końcach. Świeża choinka ma intensywne zielone i błyszczące igły. Gałązki powinny być elastyczne i zachowywać kształt nawet po lekkim odgięciu.

Jodła kaukaska, świerk, sosna. Która choinka wytrzyma najdłużej, a która najładniej pachnie?

Jeśli rozważamy kupno żywej choinki i zależy nam na tym, by nie gubiła igieł, postawmy na jodłę pospolitą nazywaną białą. Jej igły są delikatniejsze od świerku, mają ciemnozielony kolor i są zdecydowanie delikatniejsze. A co najważniejsze — długo utrzymują się na drzewku. Nie opadają z choinki, nawet gdy zaschną. W przypadku świątecznych dekoracji sprawdzi się także jodła kaukaska. Ma igły w intensywnym zielonym kolorze z białym nalotem od spodu, a w pomieszczeniu potrafi wytrzymać nawet do dwóch miesięcy. Natomiast jedną z najpopularniejszych choinek jest świerk, zarówno pospolity (Picea abies), jak i kłujący/srebrzysty (Picea pungens). Jednak i jeden i drugi szybko gubi igły. Pospolity wytrzymuje około dwóch tygodni w pomieszczeniu, srebrzysty trochę dłużej. Obie odmiany są cenione za intensywny, żywiczny zapach lasu. Dlatego, jeśli ponad trwałość cenimy sobie właśnie zapach, warto postawić na świerki. Jednak jeśli liczy się trwałość, wybierzmy jodłę. Nie pachnie tak intensywnie za to postoi dłużej. Warto też zwrócić uwagę na sosnę, która staje się coraz bardziej popularną choinką w Polskich domach. Rodzimy gatunek, który pięknie pachnie lasem, sprawdza się w minimalistycznych wnętrzach. Choinka o długich igłach, najlepiej wygląda udekorowana jedynie światełkami. Jest dość wytrzymała, jednak najładniej wygląda przez maksymalnie dwa tygodnie.

Co zrobić, żeby jodła kaukaska długo stała? Te same zasady pielęgnacji dotyczą też innych choinek

Jeśli chcemy, by jodła kaukaska lub jakakolwiek inna żywa choinka zachowała świeżość jak najdłużej, musimy pamiętać o podstawowej zasadzie: nie trzymamy jej obok kaloryfera, grzejnika, czy kominka. W przypadku drzewka w doniczce możemy je nawozić odżywką do iglaków. Nie wolno także zapominać o podlewaniu. Natomiast cięte drzewko warto ustawić w stojaku z pojemnikiem na wodę. Takie drzewko warto też przyciąć, zanim wstawimy je do stojaka. Przed wstawieniem rośliny do domu warto ją hartować na balkonie, w garażu czy piwnicy przez jeden-dwa dni. Żeby jeszcze bardziej przedłużyć życie choinki, nie wieszajmy zbyt wielu ozdób i zdecydujmy się na ledowe światełka, które nie nagrzewają się tak bardzo, jak pozostałe.

ZOBACZ TEŻ: Kupujesz gwiazdę betlejemską? Na to musisz zwrócić uwagę. Poinsecja może gubić liście i do świąt zostanie goła łodyga

Sonda Jaką choinkę wolisz? Naturalną Sztuczną To bez znaczenia