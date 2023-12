i Autor: Shutterstock

Choinka na święta

Jak zrobić choinkę na pniu? Prosty trik na świąteczną ozdobę za grosze. Efekt jak ze sklepu

Choinka na pniu to w ostatnich latach prawdziwy hit na Boże Narodzenie. Jest nieduża, więc nie zajmuje zbyt wiele miejsca w salonie, a dzięki wysokiemu pniowi można pod nią bez problemu ukryć prezenty świąteczne dla bliskich. Okazuje się, że żywą choinkę na pniu można zrobić samodzielnie w domu, mając do dyspozycji tych kilka elementów. Jak się za to zabrać?