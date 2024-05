W czerwcu wrzucam to do kopca, a kret wynosi się z mojego ogrodu. Mam spokój z kopcami i zrytą ziemią. Humanitarny sposób na kreta w ogrodzie

Objawy nadmiaru wody w organizmie to najczęściej opuchlizna, przybieranie na wadze i ogólne zmęczenie. Latem ze względu na wysokie temperatury taki stan dopada nas częściej, dlatego warto zmienić dietę i sięgnąć po odpowiednie zioła. Jednak zanim zaczniemy leczyć się sami, sprawdźmy, co jest przyczyną naszego samopoczucia.

Zalewam wrzątkiem i wypijam każdego dnia. Ta herbata latem to mój sposób na płaski brzuch i pozbycie się nadmiaru wody z organizmu

Herbata z przytulii czepnej pomoże pozbyć się nadmiaru wody z organizmu.To niepozorne zioło ma szereg zastosowań. Przeciwdziała powstawaniu żylaków, działa przeciwskurczowo na układ moczowy oraz przewody żółciowe i usprawnia odpływ żółci z wątroby, zmniejsza ryzyko wystąpienia migren i pobudza trawienie. Wspomaga także leczenie atopowego zapalenia skóry, trądziku, nadmiernej potliwości, łuszczycy i wrzodów. Przytulia czepna zawiera cenne dla zdrowia składniki. To głównie flawonoidy (kwercetyna, izokwercetyna, rutyna) o działaniu przeciwzapalnym. Kumaryna, która można stosować do zmniejszenia obrzęków, przeciwbakteryjnie i uspokajająco. Przeciwbakteryjnie działają także zawarte w przytulii czepnej garbniki. Są też wspierające układ odpornościowy taniny, wzmacniające pracę serca glikozydy, czy antrachinony korzystnie wpływające na układ moczowo-płciowy. Ponadto przytulia czepna zawiera: alkaloidy, kwasy fenolowe, w tym kwas kawowy, kwas chlorogenowy, saponiny, witaminę C oraz sole mineralne i olejki eteryczne. Przytulia zapobiega także infekcjom i zapaleniom układu moczowego. Napary i odwary z przytulii mają właściwości diuretyczne, dzięki czemu eliminują nadmiar wody z organizmu. Pomagają pozbyć się płynów z przestrzeni międzykomórkowych, przez co opuchlizna i wodny cellulit znika. Przytulia jest bezpiecznym zielem, jednak nie należy przesadzać z ilością i długością stosowania. Napar i odwar z przytulii można spożywać przez około 3 miesiące. Jednak przed rozpoczęciem kuracji, warto skonsultować się z lekarzem. Trzeba także pamiętać, że przy stosowaniu przytulii należy wypijać około 3 litrów wody dziennie.

