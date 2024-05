Charlie Colin zmarł w Brukseli

Charlie Colin został znaleziono w domu swojego przyjaciela w Brukseli. Colin opiekował się budynkiem, gdy właściciel podróżował. To właśnie on znalazł ciało muzyka. Nie wiadomo, kiedy dokładnie doszło do tragedii. w Brukseli Charlie Colin prowadził również kurs muzyczny w konserwatorium i pracował w studiu nad muzyką do filmu.

Charlie Colin nie żyje. Kim był?

Charlie Colin pochodził z Newport Beach w Kalifornii. był jednym z założycieli zespołu Train. W skład grupy wchodzili też Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Scott Underwood i Jimmy Stafford. Jako basista grupy Colin przyczynił się do powstania trzech pierwszych albumów zespołu, w tym przełomowego "Drops of Jupiter" z 2001 r. Utwór o tym samym tytule zajął piąte miejsce na liście Billboard Hot 100 i zdobył dwie nagrody Grammy. Już dwa lata później Colin opuścił zespół Train z powodu problemów z nadużywaniem substancji odurzających.

Muzyczną karierę Colin kontynuował w innych zespołach, takich jak Slipknot i Puddle of Mudd. W 2015 r. ponownie połączył siły z Robem Hotchkissem, kolegą z młodzieńczych lat i stworzył zespół Painbirds. Dwa lata później założył Side Deal ze Stanem Frazierem z Sugar Ray oraz Joelem i Scottem Owenami z PawnShop Kings. Charlie Colin był też dyrektorem muzycznego Newport Beach Film Festival.