Scarlett Johansson pozywa sztuczną inteligencję, bo ukradła jej głos! Dramat w Hollywood

Scarlett Johansson staje do boju ze sztuczną inteligencją. Gwiazda oskarża autorów Open AI o to, że... ukradli jej głos

Takiej wojny jeszcze nie było! Scarlett Johansson (40 l.), czyli filmowa Czarna Wdowa, staje do boju ze sztuczną inteligencją. A konkretnie z Open AI. Jedna z największych gwiazd filmowych świata oskarża autorów Open AI o to, że... ukradli jej głos. Pisze o tym m.in. Hollywood Life. Jak twierdzi Scarlett Johansson, firma skontaktowała się z nią jakiś czas temu, prosząc, by zgodziła się użyczyć swojego charakterystycznego głosu do programu. Aktorka odmówiła, ale potem usłyszała głos ostatecznie wykorzystany do programu głosowego "Sky" przez Open AI i doszła do wniosku, że głos ten łudząca przypomina jej własny. Co więcej, według niej nawet jej rodzina nie słyszy żadnej różnicy. Tak, jakby firma jednak wykorzystała go bez jej zgody. Sprawa skończy się w sądzie. Aktorka ogłosiła, że jest "zszokowana i rozgniewana".

Spytano ChatGPT, która aktorka jest obecnie najseksowniejsza, a on odrzekł, że właśnie Johansson

Pomyśleć, że jeszcze niedawno relacje Scarlett i sztucznej inteligencji układały się zgoła inaczej! W zeszłym roku Daily Star zapytał ChatGPT, która aktorka jest obecnie najseksowniejsza, a on odrzekł, że właśnie Johansson. Drugie miejsce przypadło Angelinie Jolie, a trzecie Jennifer Lawrence. Na kolejnych miejscach listy AI znalazły się kolejno: Margot Robbie, Gal Gadot, Priyanka Chopra, Blake Lively, Rihanna, Emma Watson, Beyonce. "Piękno jest subiektywne” - zastrzegła przy tym sztuczna inteligencja.

Scarlett Johansson. Kariera filmowa, mężowie, córka

Scarlett Johansson zdobyła sławę jeszcze jako dziecko, grając główną rolę w Manny i Lo (1996), a potem w Zaklinaczu koni (1998) u boku Roberta Redforda. Zagrała także w filmach Sofii Coppoli, Woody''ego Allena i Luca Bessona. Występowała w kilku produkcjach Marvela jako Natasha Romanoff/Czarna Wdowa. Miała trzech mężów, obecny do Colin Jost (od 2020), poprzedni to Ryan Reynolds (2008−2011) i Romain Dauriac (2014–2017). Z tym ostatnim ma córkę Rose Dorothy (10 l.).

Scarlett Johansson slammed OpenAI’s new ChatGPT system after drawing comparisons to the actress' voice in ‘Her.’READ MORE ➡️ https://t.co/wErA4NgW0E pic.twitter.com/YLzxKR5jk0— UPROXX (@UPROXX) May 21, 2024

