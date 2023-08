Sztuczna inteligencja wybrała! Ta gwiazda jest najseksowniejsza

Meghan Markle żąda od księżnej Kate jednej rzeczy. "Uszło jej to na sucho"

Sztuczna inteligencja zdumiewa nas często swoimi możliwościami. Niektórych to przeraża, innych skłania także do robienia różnych eksperymentów. Każdy może skierować do sztucznej inteligencji dowolne pytanie, a ona cierpliwie odpowiada na każde z nich. Teraz Daily Star zapytał ChatGPT, która aktorka jest obecnie najseksowniejsza. Kto znalazł się na liście dziesięciu najseksowniejszych aktorek według sztucznej inteligencji? Otóż pierwsze miejsce zajęła Scarlett Johansson (39 l.). Drugie przypadło Angelinie Jolie (48 l.), a trzecie Jennifer Lawrence (33 l.). Na kolejnych miejscach listy AI znalazły się kolejno: Margot Robbie, Gal Gadot, Priyanka Chopra, Blake Lively, Rihanna, Emma Watson, Beyonce. "Piękno jest subiektywne” - zastrzegła przy tym sztuczna inteligencja. „Różni ludzie uważają różne celebrytki za atrakcyjne z różnych powodów, takich jak wygląd fizyczny, osobowość, talent i charyzma” - dodaje AI.

Scarlett Johansson. Kariera filmowa, mężowie, córka

Scarlett Johansson zdobyła sławę jeszcze jako dziecko, grając główną rolę w Manny i Lo (1996), a potem w Zaklinaczu koni (1998) u boku Roberta Redforda. Zagrała także w filmach Sofii Coppoli, Woody''ego Allena i Luca Bessona. Występowała w kilku produkcjach Marvela jako Natasha Romanoff/Czarna Wdowa. Miała trzech mężów, obecny do Colin Jost (od 2020), poprzedni to Ryan Reynolds (2008−2011) i Romain Dauriac (2014–2017). Z tym ostatnim ma córkę Rose Dorothy (9 l.).

