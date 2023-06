Sztuczna inteligencja zacznie nas zabijać już za DWA lata?! Ekspert ostrzega

Sztuczna inteligencja może zacząć zabijanie ludzi już za dwa lata. Dojdzie do wniosku, że nie jesteśmy jej do niczego potrzebni

Ostrzeżenia przed sztuczną inteligencją mnożą się ostatnio wyjątkowo. Nic dziwnego, bo jej rozwój zaskakuje tych, którzy dotychczas nie mieli z nią zbyt wiele do czynienia. O tym, że wiele osób może stracić pracę przez AI, mówi się już jako o realnej perspektywie. Niestety, coraz bardziej realne staje się również jeszcze gorsze zagrożenie. Sztuczna inteligencja może dojść do wniosku, że ludzie są niepotrzebni i zacząć nas zabijać w sprytny i bezwzględny sposób - nie za sto lat, a już za dwa lata! Takie wizje snuje zupełnie serio Matt Clifford, doradca brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka ds. sztucznej inteligencji w rozmowie z TalkTV. "Ryzyko egzystencjalne, o którym jak sądzę, mówili autorzy listu [naukowców ostrzegających przed AI - przypis SE], dotyczy tego (...), co się stanie, gdy skutecznie stworzymy nowy gatunek, inteligencję, która jest większa niż ludzka" - powiedział i ostrzegł, że wiele osób może zginąć przez AI już za dwa lata. Na szczęście Matt Clifford uważa, że to tylko jedna z możliwości, a sztuczna inteligencja może okazać się także zbawienna dla ludzkości, jednak pod warunkiem, że nauczymy się ją kontrolować i z niej korzystać.

Sztuczna inteligencja zgładzi ludzkość? Elon Musk i były manager Google przestrzegają przed wirtualną apokalipsą

Przed sztuczną inteligencją ostrzega także coraz więcej osób z branży informatycznej. Do tego grona dołączył także Elon Musk. W duecie z byłym managerem Google Erikiem Schmidtem udzielili niedawno wywiadu dla Wall Street Journal, by przestrzec ludzkość przed sztuczną inteligencją. "Nie dziś, lecz prawdopodobnie niebawem te systemy mogą znaleźć istotną lukę w oprogramowaniu lub wynaleźć nowy rodzaj biologii" - twierdzi Schmidt. "Jest pewien niewielkie prawdopodobieństwo, że AI stworzy robota takiego jak w filmie Terminator z 1984 roku. Ludzkość może zostać zgładzona, może zginąć wielu, wielu, wielu ludzi" - dodaje Elon Musk. Co powinniśmy zrobić? Zdaniem Muska rozwiązaniem jest.. odebranie broni ludziom, tak by nie mogła jej przejąć sztuczna inteligencja. Miliarder i ponad tysiąc ekspertów od marca lobbuje za zaprzestaniem prac nad AI w celu wypracowania zasad jej bezpiecznego używania.

1/3 Quick thread on AI risk: there’s a story in The Times today headlined “Two years to save the world, says AI adviser” based on comments I made in an interview. The headline doesn’t reflect my view. Here’s what I said: pic.twitter.com/5JwMfdn8YQ— Matt Clifford (@matthewclifford) June 6, 2023

