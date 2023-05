Miliarder ostrzega przed sztuczną inteligencją. "Może zginąć wielu ludzi"

Sztuczna inteligencja zgładzi ludzkość? Elon Musk i były manager Google przestrzegają przed wirtualną apokalipsą

Sztuczna inteligencja długo była tylko ciekawostką, a przestrogi przed nią przypominały scenariusze rodem z science fiction. Ale od niedawna dla wszystkich staje się coraz bardziej jasne, jakie realne zagrożenie niesie ze sobą AI (Artificial Intelligence). Ostrzega przed nią coraz więcej osób z branży informatycznej. Do tego grona dołączył także Elon Musk. W duecie z byłym managerem Google Erikiem Schmidtem udzielili wywiadu dla Wall Street Journal, by przestrzec ludzkość przed sztuczną inteligencją. "Nie dziś, lecz prawdopodobnie niebawem te systemy mogą znaleźć istotną lukę w oprogramowaniu lub wynaleźć nowy rodzaj biologii" - twierdzi Schmidt. "Jest pewien niewielkie prawdopodobieństwo, że AI stworzy robota takiego jak w filmie Terminator z 1984 roku. Ludzkość może zostać zgładzona, może zginąć wielu, wielu, wielu ludzi" - dodaje Elon Musk. Co powinniśmy zrobić? Zdaniem Muska rozwiązaniem jest.. odebranie broni ludziom, tak by nie mogła jej przejąć sztuczna inteligencja. Miliarder i ponad tysiąc ekspertów od marca lobbuje za zaprzestaniem prac nad AI w celu wypracowania zasad jej bezpiecznego używania.

"Ludzie tacy jak Władimir Putin mogą dać robotom możliwość realizacji różnych celów"

Niedawno podobne ostrzeżenia wygłaszał Geoffrey Hinton zwany "ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji". Naukowiec przez lata rozwijał AI, ale w końcu zobaczył, że to zbyt ryzykowne, zwłaszcza wobec napiętej sytuacji na świecie związanej z wojną na Ukrainie. Odszedł z pracy w Google i choć podkreśla, że nic nie może zarzucić samej tej firmie, to zajął się przestrzeganiem ludzi przed tym, co sam stworzył. Opowiedział o tym w wywiadzie dla "New York Timesa". "Trudno jest także zapobiec temu, by AI nie była wykorzystywana przez złych ludzi do złych celów. Wyścig między koncernami technologicznymi może przerodzić się w wyścig między państwami, którego mogą nie być w stanie kontrolować międzynarodowe regulacje, tak jak udało się to zrobić z bronią jądrową. (...) Można sobie wyobrazić, że ludzie tacy jak Władimir Putin mogą dać robotom możliwość realizacji różnych celów, takich jak zwiększanie potencjału militarnego" - ostrzega "ojciec chrzestny sztucznej inteligencji".

