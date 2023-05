Twórca sztucznej inteligencji ostrzega, że Putin ją wykorzysta! Naukowiec rzuca Google

Władimir Putin będzie atakować przy pomocy sztucznej inteligencji? Twórca technologii AI odchodzi z pracy i ostrzega ludzkość!

Sztuczna inteligencja przez wiele lat była głównie przedmiotem rozważań twórców literatury science fiction. Od czasu do czasu ostrzegano przed jej potencjałem, ale wydawało się, że to wszystko może stać się problemem za jakieś sto lat. Jednak tempo technologicznego postępu jest tak wielkie, że zaczęło przerażać nawet samych "ojców założycieli" AI (artificial intelligence). Ta technologia nam zagraża i może zostać wykorzystana w złych celach - ostrzega Geoffrey Hinton zwany "ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji". Genialny naukowiec przez lata rozwijał AI, ale w końcu zobaczył, że to zbyt ryzykowne, zwłaszcza wobec napiętej sytuacji na świecie związanej z wojną na Ukrainie. Odszedł z pracy w Google i choć podkreśla, że nic nie może zarzucić samej tej firmie, to zajął się przestrzeganiem ludzi przed tym, co sam stworzył! Opowiedział o tym w wywiadzie dla "New York Timesa".

"Ludzie tacy jak Władimir Putin mogą dać robotom możliwość realizacji różnych celów"

"Przyszłe wersje AI mogą być ostatecznie zagrożeniem dla ludzkości, ponieważ analizują ogromne ilości danych i często uczą się zupełnie nieoczekiwanego zachowania. To ma znaczenie, ponieważ ludzie i firmy pozwalają sztucznej inteligencji nie tylko na pisanie oprogramowania, ale również na uruchamianie go, co pewnego dnia może doprowadzić do powstania autonomicznej broni" - powiedział Hinton. Jak dodał, fałszywe zdjęcia, grafiki i filmy tworzone przez AI będą prawdziwym problemem, uniemożliwiającym odróżnienie prawdy od fałszu. "Trudno jest także zapobiec temu, by AI nie była wykorzystywana przez złych ludzi do złych celów. Wyścig między koncernami technologicznymi może przerodzić się w wyścig między państwami, którego mogą nie być w stanie kontrolować międzynarodowe regulacje, jak udało się to zrobić z bronią jądrową. (...) Można sobie wyobrazić, że ludzie tacy jak Władimir Putin mogą dać robotom możliwość realizacji różnych celów, takich jak zwiększanie potencjału militarnego" - ostrzega "ojciec chrzestny sztucznej inteligencji".

Sonda Czy uważasz, ze sztuczna inteligencja zagraża ludzkości? Tak Nie Trudno powiedzieć

Hinton:"You can imagine... some bad actor like Putin decided to give robots the ability to create their own sub-goals... sub-goals like 'I need to get more power.'"AI needs to be developed "with a lot of thought into how to stop it going rogue."https://t.co/bcDpW9sQsk— Dan Hendrycks (@DanHendrycks) May 2, 2023

