Aby grudnik obsypał się kwiatami na Boże Narodzenie, niezbędna jest precyzyjna pielęgnacja zgodna z jego naturalnym cyklem.

Poznaj kluczowe fazy regeneracji i stymulacji kwitnienia, by uniknąć opadania pąków i zapewnić roślinie idealne warunki.

Odkryj sekret domowej odżywki z czerwonej soczewicy, która odżywi Twoją szlumbergerę i sprawi, że zakwitnie spektakularnie na święta – sprawdź, jak ją przygotować!

Co zrobić, aby grudnik zakwitł na Boże Narodzenie. Poznaj naturalny cykl szlumbergery

To jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, jakie spotkamy w polskich domach. Grudnik bo o nim mowa często zakwita w okolicy Bożego Narodzenie i obok wilczomlecza nadobnego, czyli popularnej gwiazdy betlejemskiej jest kwiatem typowo świątecznym. Aby jedna grudnik faktycznie zakwitł na Boże Narodzenie potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja. Kluczem jest poznanie naturalnego cyklu roślin. Grudnik przed okresem kwitnienia potrzebuje czasu regeneracji. To okres, w którym roślina kumuluje energię i szykuje się do przyszłego kwitnienia. W przypadku grudnika oznacza kilka tygodni bez nawożenia i ze zmniejszonym podlewaniem. Podaż wody powinna odbywać się tylko wtedy, gdy podłoże całkowicie wyschnie. W tym czasie warto również zapewnić grudnikowi nawet 12 godzin ciemności i nieco niższą temperaturą. Taka pielęgnacja powinna trwać do końca listopada.

Na przełomie listopada i grudnia następuje zmiana w pielęgnacji grudnika. Należy przestawić doniczkę na stanowisko z rozproszonym światem. Temperatura wokół doniczki powinna być już nieco wyższa i wynosić około 20 st. Celsjusza w dzień. Należy unikać miejsc z przeciągami i ciągłymi zmianami temperatur. Bardzo ważną kwestią w pielęgnacji grudnika jest absolutne nieprzestawianie doniczki, gdy na łodygach pojawią się pierwsze pąki. W innym przypadku mogą ona spaść i grudnik nie zakwitnie w tym roku.

W grudniu podlewaj tym grudnik, a wypuści kwiaty na Boże Narodzenie

Gdy na łodygach grudnika pojawią się pierwsze pąki to znak, że można zwiększyć częstotliwość podlewania oraz wprowadzić naturalne nawożenie. Specjaliści wskazują, że domowe odżywki są idealne w tym okresie. Delikatnie stymulują roślinę, ale nie ma przy nich ryzyka przenawożenia. Jedną z najczęściej polecanych domowych odżywek do grudnika jest czerwona soczewica. Dostarcza ona azot, potas oraz fosfor, czyli złoty trójkąt, który stymuluje procesy wzrostu oraz kwitnienia u roślin. Dodatkowo czerwona soczewica dostarcza grudnikowi mikroelementy oraz ogranicza ryzyko pojawienia się pleśni. Jak zrobić taką odżywkę? Wystarczy 3 płaskie łyżki suchej czerwonej soczewicy wsypać do 1 litra wody. Całość należy odstawić na około 20 minut, aż woda stanie się mętna. Po tym czasie należy dokładnie przecedzić roztwór i podlewać nim grudnika raz na dwa tygodnie. Dzięki temu kaktus bożonarodzeniowy zakwitnie idealnie na święta.

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