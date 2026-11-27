Do łamliwości i rozdwajania się płytki przyczyniają się woda, detergenty, aceton, błędy przy zdejmowaniu hybrydy oraz niedobory w diecie.

Systematyczne używanie oliwy z oliwek to tani i łatwy sposób na nawilżenie, uelastycznienie oraz zabezpieczenie paznokci przed urazami.

Efekty daje regularność w połączeniu z właściwą dietą i pielęgnacją, jednak przy przewlekłych kłopotach kuchenny produkt nie zastąpi wizyty u lekarza.

Utrzymanie zadbanych dłoni, które stanowią wizytówkę, bywa trudne w codziennych warunkach. Czasami wystarczy zaledwie kilka dni intensywnych porządków, styczności z detergentami albo częstego mycia rąk, aby płytka zaczęła pękać i się rozdwajać. Za taki stan odpowiada wiele czynników, z których część nietrudno przeoczyć.

Kruche i łamliwe paznokcie. Co osłabia płytkę?

Głównym budulcem paznokci jest odpowiadające za ich strukturę i twardość białko, czyli keratyna. O kondycji płytki decydują stan zdrowia, sposób odżywiania, zabiegi pielęgnacyjne oraz codzienne nawyki. Osłabiać może ją długotrwałe działanie wody, środków czystości oraz zmywaczy z acetonem.

Do osłabienia paznokci przyczynia się także nieprawidłowe ściąganie manicure hybrydowego. Wśród przyczyn wymienia się ponadto zaburzenia hormonalne i braki składników odżywczych, między innymi żelaza. Gdy płytka nagle staje się bardzo łamliwa i stan ten nie mija przez dłuższy czas, warto skonsultować się z lekarzem.

Oliwa z oliwek na paznokcie. Domowy sposób na wzmocnienie płytki

W przypadku kruszenia się płytki nie zawsze trzeba kupować drogeryjne odżywki o rozbudowanym składzie. Mało kto wie, że dostępna w większości kuchni oliwa z oliwek może przydać się w pielęgnacji dłoni. Produkt ten dostarcza tłuszczów i związków o działaniu antyoksydacyjnym, dzięki czemu po nałożeniu na skórę pomaga ją zmiękczyć oraz ograniczyć utratę wilgoci.

Systematyczne natłuszczanie skórek i samej płytki może zmniejszyć ich przesuszenie, zwiększyć elastyczność oraz sprawić, że paznokcie zyskają większą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Jak stosować oliwę z oliwek na paznokcie i skórki?

Do zabiegu potrzeba zaledwie po jednej kropli dobrej jakości oliwy na każdy paznokieć oraz otaczające go skórki. Produkt należy rozprowadzać delikatnym masażem trwającym kilkadziesiąt sekund, najlepiej wieczorem, gdy nie myje się już często rąk. Alternatywą jest zanurzenie opuszków palców na około 10–15 minut w lekko podgrzanej, ale nie gorącej oliwie, a następnie delikatne wytarcie nadmiaru tłuszczu ręcznikiem.

Domowe metody wymagają cierpliwości, ponieważ płytka musi odrosnąć, dlatego kluczowa jest systematyczność, a nie pojedynczy zabieg. Równocześnie warto sprzątać w rękawiczkach, unikać silnych środków chemicznych i dbać o zróżnicowany jadłospis. Choć oliwa nie zastąpi pełnej pielęgnacji ani diagnozy lekarskiej, stanowi tanią metodę na nawilżenie skórek i paznokci.

Naklejki hybrydowe na paznokcie - test redaktorek

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