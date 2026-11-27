Połknięcie lub rozgryzienie kapsułki do prania wymaga natychmiastowego telefonu pod numer 112

Nie należy wywoływać wymiotów ani podawać mleka, węgla aktywnego czy domowych odtrutek

Kaszel, ślinienie, wymioty, senność i trudności w oddychaniu mogą pojawić się szybko

Zachowaj opakowanie po kapsułkach, ponieważ pomoże ratownikom ustalić skład produktu i zdecydować o dalszym postępowaniu

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Dziecko połknęło kapsułkę do prania. Co zrobić od razu?

Dziecko, które połknęło lub rozgryzło kapsułkę do prania, powinno jak najszybciej otrzymać pomoc medyczną. Zadzwoń pod numer 112. Powiedz, że dziecko połknęło lub rozgryzło kapsułkę do prania, podaj jego wiek, nazwę produktu i opisz, co się wydarzyło. Nie czekaj na wystąpienie objawów, ponieważ po rozgryzieniu kapsułki płyn może dostać się do gardła lub dróg oddechowych.

Jeśli w ustach dziecka są fragmenty kapsułki lub płyn, poproś je, aby je wypluło, jeśli potrafi. Nie wkładaj palców głęboko do ust dziecka ani nie próbuj wywoływać wymiotów. Zachowaj opakowanie lub pojedynczą kapsułkę. Możesz też zrobić zdjęcie etykiety, aby pokazać je ratownikom lub lekarzowi.

Nie podawaj na własną rękę mleka, jedzenia, leków ani węgla aktywnego. O tym, czy podać dziecku płyn i w jakiej ilości, zdecyduje dyspozytor medyczny lub lekarz po ocenie jego stanu i składu detergentu.

Dlaczego kapsułki do prania są szczególnie niebezpieczne dla dzieci?

Kapsułka zawiera skoncentrowany detergent zamknięty w cienkiej, rozpuszczalnej osłonce. Pod wpływem śliny osłonka może szybko pęknąć, a detergent może dostać się do ust, gardła lub oka. Problemem nie jest więc tylko połknięcie fragmentu osłonki, lecz przede wszystkim kontakt błon śluzowych z detergentem.

Preparat może podrażnić jamę ustną, gardło, przełyk i żołądek. Gdy dziecko zakaszle, zachłyśnie się albo zwymiotuje, część płynu może dostać się do dróg oddechowych. U małych dzieci trzeba szczególnie uważnie obserwować oddech i to, czy dziecko jest przytomne, ponieważ objawy mogą szybko się nasilać.

Nie wywołuj wymiotów po kapsułce do prania

Nie wywołuj wymiotów, nawet gdy dziecko połknęło całą kapsułkę lub część jej zawartości. Przy wymiotach detergent ponownie przechodzi przez gardło i przełyk, więc może nasilić podrażnienie tych miejsc. Dziecko może też zakrztusić się wymiocinami albo wciągnąć ich część do płuc.

Ryzyko zachłyśnięcia jest większe, gdy dziecko jest senne, osłabione, kaszle lub ma trudność z przełykaniem. Z tego samego powodu nie należy samodzielnie podawać środków mających neutralizować detergent. Domowe sposoby mogą opóźnić uzyskanie właściwej pomocy, a czasem pogorszyć stan dziecka.

Objawy po kontakcie z kapsułką do prania. Kiedy natychmiast dzwonić pod 112?

Objawy po kontakcie z kapsułką do prania mogą dotyczyć ust, przewodu pokarmowego i oddychania. Niektóre dzieci mają tylko podrażnienie jamy ustnej lub pojedyncze wymioty, ale nie da się przewidzieć przebiegu wyłącznie po ilości połkniętego detergentu. Szczególnie niepokojące są trudności w oddychaniu, objawy zachłyśnięcia oraz wyraźna senność lub utrata przytomności.

Podczas rozmowy z dyspozytorem od razu powiedz, jeśli u dziecka występuje którykolwiek z poniższych objawów:

trudność w oddychaniu, świszczący lub głośny oddech albo sinienie ust

uporczywy kaszel, krztuszenie się, nasilone ślinienie lub piana w ustach

powtarzające się wymioty, ból gardła, ból w klatce piersiowej lub trudność z przełykaniem

wyraźna senność, osłabienie, nietypowe zachowanie, utrata przytomności lub drgawki

Jeżeli dziecko straci przytomność, ma drgawki albo nie oddycha prawidłowo, dzwoń pod 112 natychmiast i postępuj zgodnie z instrukcjami dyspozytora. Nie zostawiaj go samego. Jeśli detergent dostał się do oka, płucz je bieżącą letnią wodą przez co najmniej 15 minut. Jeśli trafił na skórę, również spłukuj ją bieżącą letnią wodą.

Jak zmniejszyć ryzyko zatrucia kapsułkami do prania?

Kapsułki do prania przechowuj wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, wysoko albo w zamkniętej szafce. Nie przekładaj ich do słoika, pudełka po słodyczach ani pojemnika bez zabezpieczenia. Po wyjęciu kapsułki od razu włóż ją do pralki, a opakowanie schowaj. Nie odkładaj kapsułek ani opakowania na blat lub kosz z praniem.

Jeśli w domu mieszka lub często przebywa małe dziecko, można rozważyć używanie płynu lub proszku do prania zamiast kapsułek. Każdy detergent przechowuj poza zasięgiem dziecka. Jeśli mimo zabezpieczeń dziecko będzie miało kontakt z kapsułką, nie wywołuj wymiotów, zachowaj opakowanie i od razu zadzwoń pod numer 112.

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