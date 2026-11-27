Brak sprecyzowanego planu nie oznacza lenistwa ani braku ambicji. Często oznacza, że nastolatek potrzebuje czasu, by poznać swoje możliwości

Rozmowa powinna pomóc nastolatkowi nazwać jego zainteresowania, ważne wartości i oczekiwania wobec przyszłej pracy, zamiast wymagać od niego szybkiej deklaracji

Krótki kurs, wolontariat, rozmowa z osobą wykonującą dany zawód czy dzień otwarty szkoły mogą pomóc bardziej niż decyzja podjęta pod presją terminu

Jeśli lęk, wycofanie lub trudności w codziennym funkcjonowaniu utrzymują się przez dłuższy czas, warto poszukać wsparcia dla nastolatka

Lęk przed porodem- Plac Zabaw, odc. 16

Nastolatek nie wie jeszcze, co chce robić w przyszłości? To nie musi być powód do niepokoju

Nastolatek może nie wiedzieć, co chce robić w przyszłości, ponieważ wybór szkoły, studiów lub zawodu często wydaje mu się decyzją na całe życie. Tymczasem młoda osoba dopiero zbiera doświadczenia, sprawdza swoje możliwości i zmienia zdanie. Nie musi dziś wskazać jednego zawodu, by zacząć rozsądnie planować najbliższy krok.

Warto zwrócić uwagę, czy za odpowiedzią „nie wiem” stoi zwykła niepewność, czy raczej lęk przed oceną i pomyłką. Nastolatek może unikać rozmowy, bo słyszy, że powinien już mieć plan. Tymczasem jego rówieśnicy również mogą jedynie sprawiać wrażenie zdecydowanych. Rodzicowi łatwiej wesprzeć dziecko, gdy traktuje ten etap jako poznawanie siebie, a nie egzamin z dojrzałości.

Jak rozmawiać z nastolatkiem o wyborze szkoły lub zawodu, by nie wywierać presji?

Rozmowę o wyborze szkoły lub zawodu warto zacząć od ciekawości, a nie od pytania: „Kim chciałbyś być w przyszłości?”. Zamiast oczekiwać jednej konkretnej odpowiedzi, zapytaj, które szkolne zadania nastolatek lubi, co przychodzi mu łatwiej, jakie problemy chętnie rozwiązuje i czego nie chce w przyszłej pracy. Takie pytania pomagają nastolatkowi lepiej zrozumieć własne potrzeby i zainteresowania, zamiast skłaniać go do szybkiego wyboru.

Dobrze też powiedzieć wprost, jakie są rodzinne możliwości i ograniczenia, na przykład budżet, dojazdy, konieczność wynajmu mieszkania czy dostępne szkoły w okolicy. Te kwestie warto omówić otwarcie, ale nie powinny one przesądzać za nastolatka o wyborze szkoły czy dalszej nauki. Nastolatek łatwiej podejmuje decyzję, gdy może rozważyć różne możliwości, usłyszeć zdanie rodzica i zachować wpływ na własny wybór.

Unikaj porównań z rodzeństwem, kolegami czy własną drogą sprzed lat. Zamiast mówić, że ktoś w tym wieku już wiedział, czego chce, lepiej zapytać: „Co mogłoby ci pomóc dowiedzieć się o tym więcej?”. W ten sposób nastolatek ma wpływ na swoją decyzję, a zarazem wie, że może liczyć na pomoc rodzica.

Najpierw warto poznać siebie, potem wybierać szkołę lub zawód

Wybór szkoły lub zawodu będzie łatwiejszy, jeśli nastolatek najpierw zastanowi się nad tym, co lubi, w czym jest dobry i w jakich warunkach chce pracować. Liczą się nie tylko oceny. Równie ważne są zainteresowania, mocne strony, sposób pracy, potrzeba kontaktu z ludźmi, tolerancja na rutynę oraz to, czy młoda osoba woli działać praktycznie, twórczo czy analitycznie.

Nie trzeba od razu kupować testów predyspozycji ani uznawać wyniku internetowego quizu za wiążącą odpowiedź. Lepiej przez kilka tygodni zbierać zwykłe obserwacje i sprawdzać je w działaniu. Pomocne mogą być między innymi:

przyjrzenie się przedmiotom, zadaniom i aktywnościom, przy których nastolatek jest najbardziej zaangażowany

rozmowa z dorosłymi wykonującymi różne zawody, także z osobami z rodziny i znajomymi

udział w dniu otwartym szkoły, uczelni, pracowni lub firmy, jeśli takie wydarzenie odbywa się w okolicy

krótki kurs, wolontariat, koło zainteresowań albo projekt, który pozwala sprawdzić konkretną dziedzinę

spisanie dwóch lub trzech kierunków do dalszego sprawdzenia zamiast szukania jedynej słusznej odpowiedzi

Po każdym takim doświadczeniu warto wrócić do krótkiej rozmowy: co było ciekawe, co męczące, czego nastolatek chciałby spróbować jeszcze raz. Nawet negatywne wnioski są przydatne, bo zawężają wybór. Nie chodzi o znalezienie idealnego zawodu, lecz o zebranie informacji, które ułatwią podjęcie kolejnej decyzji.

Po podstawówce i maturze można wybrać różne ścieżki

Po ukończeniu szkoły podstawowej lub średniej nie ma jednej właściwej drogi dalszej nauki i pracy. Liceum, technikum, szkoła branżowa, studia, kursy kwalifikacyjne, praca połączona z dalszą nauką czy przerwa przeznaczona na zdobycie doświadczenia mogą prowadzić do dalszego rozwoju. Wybór warto dopasować do zainteresowań, możliwości finansowych, wyników w nauce i planów nastolatka, a nie tylko do opinii o prestiżu danej szkoły czy zawodu.

W polskiej szkole warto skorzystać z doradztwa zawodowego. W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego. Dodatkowego wsparcia może udzielić doradca zawodowy, wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny. Rodzic może poprosić o indywidualną rozmowę, informacje o rekrutacji oraz wskazówki, gdzie sprawdzać wymagania szkół i kierunków.

Na początek można ustalić termin zebrania informacji i jedno konkretne działanie do wykonania przed następną rozmową. Może to być sprawdzenie programu wybranej szkoły, udział w dniu otwartym albo telefon do doradcy zawodowego. Taki plan porządkuje sprawę, ale nie odbiera nastolatkowi prawa do zmiany zdania.

Niepewność czy silny lęk o przyszłość? Kiedy warto szukać pomocy?

Niepewność związana z wyborem kierunku jest naturalna, ale czasem temat przyszłości uruchamia silny lęk. Warto szukać wsparcia, gdy nastolatek przez dłuższy czas wycofuje się z kontaktów, ma problemy ze snem lub je inaczej niż zwykle, przestaje chodzić do szkoły albo coraz gorzej radzi sobie z codziennymi obowiązkami. Pomocy wymaga też sytuacja, w której młoda osoba mówi o bezsensie życia, samouszkodzeniach lub zrobieniu sobie krzywdy.

W pierwszej kolejności można porozmawiać z psychologiem lub pedagogiem szkolnym, lekarzem rodzinnym albo zgłosić się do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Gdy pojawia się bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, należy zadzwonić pod numer 112. Nastolatek może też skorzystać z bezpłatnego, całodobowego telefonu zaufania 116 111.

Pomocny może być prosty komunikat: nie musisz dziś znać całej swojej przyszłości, ale możemy wspólnie sprawdzić, co warto zrobić jako następny krok. Daj dziecku czas na szukanie, jednocześnie pomagaj mu zdobywać konkretne informacje i doświadczenia. Dzięki temu decyzja nie wydaje się już nieodwracalna, lecz staje się kolejnym krokiem w nauce samodzielności.

13

Źródła: