Wystarczy pół szklanki i miękka ściereczka. W 15 minut wyczyścisz sztuczną choinkę z kurzu. Usuwa roztrocza i sprawia, że choinka pachnie jak żywa. Czyszczenie sztucznej choinki

Twoja sztuczna choinka to prawdziwe siedlisko kurzu i alergenów, które wymaga czyszczenia przed świętami.

W zależności od materiału i ozdób, choinka wymaga specjalnego traktowania – od delikatnego przecierania po mycie wodą z octem.

Ocet nie tylko usuwa brud, ale też działa bakteriobójczo i niweluje nieprzyjemne zapachy.

Chcesz, by sztuczna choinka pachniała lasem? Odkryj prosty trik z olejkiem eterycznym!

Wymieszaj z wodą i przetrzyj gałązki sztucznej choinku. Usuwa kurz i roztocza

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że sztuczna choinka to prawdziwie siedlisko kurzu i alergenów. Przez cały rok leży zawinięta w folie lub w pudle w piwnicy lub w szafie. Wyciągania raz do roku staje się prawdziwym zbiorowiskiem brudu i bakterii. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że sztuczną choinkę przed przyozdabianiem należy wyczyścić. Jak to jednak zrobić, aby nie zniszczyć gałązek?

Sposób czyszczenia sztucznej choinki w dużej mierze zależy od tworzywa, z jakiego jest ona wykonana. Najczęściej sztuczne choinki wykonane są z tworzywa typu PCV i polietylenu, który świetnie imituje prawdziwe igliwie. Do czyszczenia najtrudniejsze są choinki z wmontowanym lampkami oraz te ozdobione sztucznym śniegiem, który jest bardzo delikatny i w przy kontakcie z wodą może całkowicie się zmyć. W takim przypadki nie pozostaje nic innego jak delikatne przetarcie choinki z kurzu. Aby pozbyć się roztoczy i zarazków możesz wystawić choinka zewnątrz na kilka godzin. Najlepiej jest zrobić to w słoneczny, ale mroźny dzień. Niskie temperatury odświeżą igliwie i zniwelują zarazki.

Jeżeli masz "gołą" choinkę, bez żadnych trwale zamontowanych ozdobników możesz umyć ją wodą z dodatkiem octu. W misce wymieszaj pół litra wody w temperaturze pokojowej i pół szklani białego octu. Miękką ściereczką przetrzyj igliwie choinki i pozostaw do wyschnięcia. Ocet rewelacyjnie usuwa kurza, a przy tym działa bakteriobójczo. Niweluje tez brzydkie zapachy stęchlizny, którymi może przejść choinka przetrzymywana w piwnicy lub na strychu. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić próbę na niewielkim fragmencie, czy ocet nie rozpuści barwnika pokrywające igły.

Co zrobić, aby sztuczna choinka pachniała jak żywa?

Okazuje się, że są sposoby, aby sztuczna choinka pachniała lasem, niczym żywa. Najprostszą metodą są olejki eteryczne, a dokładniej olejek o zapachu sosnowym. Roznosi on przyjemny i delikatny aromat lasu po całym mieszkaniu. Wystarczy, że w butelce z atomizerem wymieszasz wodą z około 20 kroplami olejku sosnowego i dokładnie spryskasz nim choinkę. Proces ten możesz powtarzać, ale pamiętaj, by zawsze wykonywać go, gdy lampki choinkowe odłączone są od prądu.