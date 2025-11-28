Marzysz o prawdziwej choince, która długo zachowa świeżość? Wybór odpowiedniego gatunku to klucz!

Nie musisz czekać do Wigilii – poznaj gatunki drzewek, które możesz ubrać już na początku grudnia.

Odkryj sekrety wyboru i pielęgnacji, by Twoja choinka cieszyła oko przez całe święta!

Świąteczna choinka – jodła, jodła kaukaska, czy świerk?

Jeśli rozważamy kupno żywej choinki i zależy nam na tym, by nie gubiła igieł, postawmy na jodłę pospolitą nazywaną białą. Jej igły są delikatniejsze od świerku, mają ciemnozielony kolor i są zdecydowanie delikatniejsze. A co najważniejsze — długo utrzymują się na drzewku. Nie opadają z choinki, nawet gdy zaschną. W przypadku świątecznych dekoracji sprawdzi się także jodła kaukaska. Ma igły w intensywnym zielonym kolorze z białym nalotem od spodu, a w pomieszczeniu potrafi wytrzymać nawet miesiąc. Jedną z najpopularniejszych choinek jest świerk, zarówno pospolity (Picea abies), jak i kłujący/srebrzysty (Picea pungens). Jednak i jeden i drugi szybko gubi igły. Pospolity wytrzymuje około dwóch tygodni w pomieszczeniu, srebrzysty trochę dłużej. Obie odmiany są cenione za intensywny, żywiczny zapach lasu. Dlatego, jeśli ponad trwałość cenimy sobie właśnie zapach, warto postawić na świerki. Jednak jeśli liczy się trwałość, wybierzmy jodłę. Nie pachnie tak intensywnie za to postoi dłużej. Coraz popularniejsza w Polsce jest także sosna. Rodzimy gatunek, który pięknie pachnie lasem, sprawdza się w minimalistycznych wnętrzach. Choinka o długich igłach, najlepiej wygląda udekorowana jedynie światełkami. Jest dość wytrzymała, jednak najładniej wygląda przez dwa tygodnie od ścięcia.

Żywa choinka na święta. Jak kupować oraz co rozbić by nie gubiła igieł?

To, czy choinka będzie cieszyła nasze oczy nie tylko w święta, ale także po nich, zależy w dużej mierze od tego, jakie drzewko kupimy. Bez względu na to, czy jest to świerk, czy sosna, jej igły powinny mieć intensywny zielony kolor. Pamiętajmy, by kupować choinki z pewnego źródła i na otwartej przestrzeni. Świeżo ścięte iglaki mają bardzo wyraźny zapach. Gałązki są elastyczne i nie łamią się. Warto zrobić także test igły – „pogłaskać gałązkę pod włos”. Gdy już kupimy wymarzone drzewko, trzeba dać mu chwilę na aklimatyzację. Zostawić w cieplejszym pomieszczeniu niż plac z choinkami, ale nie tak ciepłym, jak np. salon, który docelowo będzie zdobić. Drzewko w doniczce warto raz w tygodniu podlewać nawozem do roślin zielonych. Żeby ścięta choinka nie gubiła igieł, przed osadzeniem jej w stojaku, warto przyciąć pieniek o około 3 cm i włożyć drzewko do wiadra z ciepłą wodą (nie może być gorąca!). Dzięki temu iglak dobrze się nawodni i dłużej pozostanie świeży. Jednak nawet po takim zabiegu nie możemy zapominać o stałym dostępie do wody. Choinki, jak wszystkie inne rośliny zielone, potrzebują do życia różnego rodzaju mikroelementów. Dlatego nie wolno nam zapomnieć o codziennym dolewaniu wody do stojaka. Żeby odżywić drzewko i przedłużyć jego trwałość, możemy przygotować miksturę ze składników, które każdy ma w kuchni. Wystarczy dodać do wody sól i cukier. Nie wolno przesadzać z proporcjami — po 2 łyżki soli i cukru na litr wody. Pamiętajmy też, żeby nie ustawiać żywej choinki w ciepłym miejscu, a już na pewno nie w pobliżu kaloryfera. Warto też zainwestować w ledowe światełka, które emitują mniej ciepła i nie obciążają drzewka.